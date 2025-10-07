Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà 'không ngập lụt'

Mỗi mùa mưa lũ, vấn đề ngập lụt trở thành nỗi lo lớn của người dân. Bởi vậy trên thị trường bất động sản, những khu vực “nói không” với ngập lụt đang được khách hàng mua nhà quan tâm hơn cả.

Chiêu độc mùa mưa bão

Trước đây, nhiều người khi mua nhà sẽ thường quan tâm tới chất lượng dự án , sự uy tín của chủ đầu tư, hạ tầng cơ sở hay giá bán. Nhưng những năm gần đây, tiêu chí dự án ở vị trí cao ráo, không dễ ngập lụt sẽ được các khách hàng lưu tâm. Nguyên nhân là Hà Nội năm nào bước vào mùa mưa cũng đều ngập, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Do đó, tiêu chí “không ngập lụt khi mưa” trở thành một trong những điều kiện quan trọng khi tìm mua nhà.

Chị Nguyễn Thị Mai cho biết, chị mua nhà tại phố Đông Thiên (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), cứ mỗi lần mưa lớn xảy ra, ngõ nhà chị lại bị ngập sâu.

“ Gia đình tôi đã mua nhà ở đây được 3 năm, lúc mua thấy căn nhà nằm trong con ngõ rộng, giá cả lại hợp lý nên tôi nhanh chóng xuống tiến. Tuy nhiên, về ở được khoảng nửa năm thì đến mùa mưa bão, chúng tôi mới tá hỏa vì cứ sau mỗi trận mưa lớn là tầng 1 của căn nhà lại bị ngập. Mặc dù nền nhà cao hơn đường 20cm nhưng gặp cơn mưa lớn thì nước và rác thải vẫn tràn vào nhà, nhiều đồ đạc bị ngập nước nên hư hỏng ”, chị Mai nói.

Môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt". (Ảnh chụp màn hình).

Sau mỗi cơn mưa, cả nhà chị lại phải vệ sinh nhà cửa, đồ dùng, rất mất công. Khổ nhất là nước bẩn tràn vào bể ngầm nước sinh hoạt, khiến chị phải thau dọn bể. “ Cứ mỗi khi có cơn mưa lớn, tôi đi làm lại thấp thỏm vì lo nước tràn vào nhà, gây chập điện và mất công dọn dẹp ”, chị Mai than.

Chị Mai cũng cho biết, sau khi ở 2 năm, vợ chồng chị thấy quá bất tiện nên đã rao bán nhà. Lần mua nhà mới này, ngoài vị trí, chất lượng nhà, vợ chồng chị Mai đặc biệt quan tâm đến việc có bị ngập lụt khi mùa mưa tới hay không.

" Trước khi đặt cọc, vợ chồng tôi phải hỏi rất kỹ hàng xóm xung quanh cũng như tìm kiếm thông tin ngập lụt của khu vực này trên mạng. Chắc chắn nhà an toàn vào mùa mưa tôi mới dám xuống tiền ", chị Mai cho hay.

Tương tự, anh Trần Văn Minh cũng rao bán căn nhà của mình ở phố Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) vì thường xuyên bị ngập nước.

Cứ mưa lớn, nhiều khu vực tại Hà Nội lại ngập lụt nặng. (Ảnh: Công Thành).

Anh Minh cho biết, căn nhà nằm trong ngõ, nhưng ngõ rộng, nhà đẹp, gần đường lớn, nên anh Minh nhanh chóng xuống tiền mua. Lúc mua, thấy chủ nhà để nền cao hơn đường đến 40 - 50cm, nhưng anh Minh không mấy để ý nguyên nhân.

Về ở được gần 1 năm, anh Minh mới phát hiện căn nhà của mình nằm ở khu vực ngập nước nặng. Tuy nước không tràn được vào nền nhà, nhưng cứ mỗi cơn mưa to là đường ngập, việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, anh Minh quyết định bán nhà để chuyển đi nơi khác sống.

Nắm bắt được tâm lý này của người mua, nhiều môi giới rao bán nhà mùa mưa bão đã tranh thủ đính kèm thông tin "Mưa không thể ngập" khi mời chào khách.

Anh Trần Tuấn Hải, một môi giới nhà đất tại Hà Nội chia sẻ, bán nhà vào mùa mưa, khách hay hỏi nhất câu "Khu vực này có ngập không?", hay "Đường này, phố này có ngập không"...Nhiều người dù ưng căn nhà nhưng khi biết bị ngập lụt liền quay xe đi tìm căn nhà khác ngay.

" Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập lụt nặng, có nơi 5 ngày nước vẫn không rút, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người dân. Vì vậy, người mua nhà có tâm lý né tránh những khu vực bị ngập lụt sâu ", anh Hải cho biết.

Cũng theo anh Hải, thời gian gần đây, khi đăng tin bán nhà anh thường kèm dòng chữ "Không ngập lụt" vừa để hút khách, vừa để nâng giá trị của sản phẩm.

Anh kể, khi đọc tin anh đăng, nhiều khách hàng đã gọi đến và câu đầu tiên họ hỏi là "Có đúng không ngập lụt không?"...Điều đó cho thấy sức hút của những sản phẩm này trong mùa mưa bão là rất tốt.

" Chúng tôi làm môi giới thì ngoài kỹ năng giới thiệu, bán hàng, việc nắm bắt tâm lý khách hàng và xu hướng cũng rất quan trọng. Việc này có thể khiến tin đăng có nhiều người đọc và nhiều khách hàng cũng tìm đến mình hơn ", anh Hải chia sẻ.

Nhà ngập lụt sẽ giảm tính cạnh tranh

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam cho biết, bất động sản tại khu vực thường xuyên ngập sẽ chịu thiệt trong cuộc cạnh tranh.

Một số cư dân đã quen với cảnh ‘sống chung với lũ’, nhưng cũng có nhiều người nghĩ đến chuyện chuyển nhà. Họ tìm đến chung cư cao tầng, hoặc xa hơn là các vùng ven có hạ tầng tốt hơn, đường sá thông thoáng, ít ngập. Xu hướng này được củng cố khi các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM mở rộng các tuyến vành đai, các tuyến đường, cho phép dịch chuyển cư dân ra xa trung tâm.

Ngập lụt khiến cuộc sống của người dân rất bất tiện. (Ảnh: Công Thành).

Ở góc độ thị trường, những dự án ngập nặng bị truyền miệng tiêu cực, khó thanh khoản. Ngược lại, những dự án có hạ tầng đầy đủ, khả năng chống ngập tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh. Điều này mở ra một tiêu chí mới trong lựa chọn nhà: ngoài vị trí, giá, tiện ích, pháp lý… còn có yếu tố hạ tầng thoát nước.

“ Những khu vực thường xuyên ngập chắc chắn tăng giá chậm hơn các khu khác. Người mua để ở sẽ cân nhắc dịch chuyển. Nếu chính quyền không có giải pháp nâng cấp hạ tầng thì bất động sản ở đó sẽ lép vế trong dài hạn ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh cũng cho biết, những căn nhà nằm ở khu vực bị ngập nước thường có giá rẻ hơn thị trường và rất kén khách.

Người mua nhà, ngoài giá cả, phong thủy, cơ sở hạ tầng giao thông và môi trường sống, ngập nước là yếu tố được đưa vào khảo sát đầu tiên. Bởi lẽ, mua nhà ở những khu vực dễ bị ngập nước không những đi lại khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng mà chi phí cũng bị thiệt hại.

Cách nhận biết nhà dễ bị ngập

Theo ông Tuấn, có rất nhiều cách để nhận biết căn nhà đó có vấn đề với mưa ngập hay không.

Trước hết là quan sát độ cao của cốt nền căn nhà so với xung quanh. Nếu cốt nền nhà của khu vực cao hẳn lên so với xung quanh thì thường là khu dễ bị ngập. Khi trời mưa cũng sẽ khó khăn hơn để về nhà vì phải qua vùng ngập sâu.

“ Đa số nhà xung quanh có cốt nền cao là đường trước nhà dễ ngập ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người mua nhà cũng cần quan sát chân tường nhà của khu vực cần khảo sát. Nếu trời khô ráo mà chân tường có rong rêu bám và có vết ố chạy song song với chân tường thì nghĩa là nước sẽ cao đến đó khi ngập. Ngoài ra, người mua nhà nên hỏi kỹ người dân sống xung quanh để biết mức độ nước ngập ra sao.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cũng chia sẻ, ở mùa mưa ngập, người mua nhà có thể thấy rõ nhất những bất lợi từ vị trí mà căn nhà mình mua có thể gặp phải.

Theo ông, để nhận biết biểu hiện không tốt của khu vực thì có nhiều yếu tố. Đầu tiên đó là chú ý vị trí, độ cao của nền nhà và đường. Nếu mặt đường cao hơn nền nhà thì nước rất có khả năng sẽ tràn vào nhà mỗi khi trời mưa lớn. Nếu nhà đã xây sẵn và thấp hơn mặt đường thì cần có kế hoạch cải tạo, nâng cao nền. Nếu chung cư, cũng cần chú ý mặt đường bởi mặt đường vào chung cư thấp, trong khi nhà dân hai bên đường cao, khi mưa lớn sẽ ngập lối vào chung cư.

Ngoài ra, nếu nhà hàng xóm xung quanh khu nhà dự định mua đều xây nhà cao so với mặt đường thì đây có thể là khu vực phải chịu cảnh ngập lụt thường xuyên.

Một cách khác có thể áp dụng đó là khi mua nhà tránh ngập, bạn nên đến xem nhà vào đúng lúc trời mưa to để xem đường có bị ngập không.

Còn nếu đó là một ngày khô ráo thì bạn có thể quan sát các bức tường: nếu có rong rêu bám dưới chân và xuất hiện vết ố ngang bức tường thì đó là điểm mà nước dâng đến.

Tiếp theo đó là chú ý độ cao các khu vực. Vào mùa mưa lớn và triều cường đạt đỉnh, đi xem mua nhà là cơ hội tốt để khám phá thực tế xung quanh khu vực căn nhà tọa lạc theo kiểu "mắt thấy tai nghe".