Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng "chỉ thẳng" CMC: Không ai thành công khi đi lại con đường cũ, quyết định đúng không bằng một quyết định được làm tới cùng

20-11-2025 - 08:43 AM | Doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng "chỉ thẳng" CMC: Không ai thành công khi đi lại con đường cũ, quyết định đúng không bằng một quyết định được làm tới cùng

Trước câu hỏi CMC nên chọn AI hay bán dẫn để tạo đột phá, Bộ trưởng cho rằng câu hỏi “chọn cái gì” không quan trọng bằng việc “có dám làm tới cùng hay không”.

Ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng có buổi chia sẻ với lãnh đạo, quản lý cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC về chủ đề “Tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và khát vọng đi ra thế giới: Gợi mở cho hành trình bứt phá của CMC”.

Mở đầu buổi đối thoại, Bộ trưởng nhấn mạnh bối cảnh phát triển của Việt Nam với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam phải giải các “bài toán lớn” như hạ tầng số, vận hành đô thị, nâng hiệu suất bộ máy công vụ, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, doanh nghiệp công nghệ như CMC cần đặt mình trong mối liên hệ với mục tiêu quốc gia: “Tư duy chiến lược không chỉ là chiến lược của riêng công ty, mà là khả năng nhìn thấy các mối liên kết giữa doanh nghiệp – Chính phủ và Đảng để cùng tạo ra lực đẩy.”

Bộ trưởng cũng khuyến cáo không sao chép mô hình thành công của các tập đoàn lớn: “Không ai thành công khi đi lại con đường cũ. Các bạn phải tìm con đường riêng của mình.”

Trước câu hỏi CMC nên chọn AI hay bán dẫn để tạo đột phá, Bộ trưởng cho rằng câu hỏi “chọn cái gì” không quan trọng bằng việc “có dám làm tới cùng hay không”.

Ông phân tích: Với doanh nghiệp ở ngưỡng quy mô như CMC, AI là lựa chọn tự nhiên nếu có chiến lược dữ liệu, sản phẩm và thị trường rõ ràng. Bán dẫn là lĩnh vực rộng, không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án hàng tỷ USD; doanh nghiệp có thể chọn phân khúc phù hợp như thiết kế, IP, testing, chip IoT… miễn là đủ quyết tâm và nguồn lực để đi dài hạn. AI và bán dẫn gắn chặt với nhau: trong AI luôn có bán dẫn, và trong bán dẫn ngày càng cần AI để tối ưu thiết kế, sản xuất.

“Một quyết định đúng không bằng một quyết định được làm tới cùng. Quan trọng là chọn rồi thì phải đi đến cùng, không nửa vời,” ông nói.

Ở phần cuối, Bộ trưởng đề cập “thiên thời – địa lợi – nhân hoà” của Việt Nam và cơ hội cho các doanh nghiệp dám đi xa: thể chế ngày càng coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển; thị trường gần 100 triệu dân với nhu cầu số hoá mạnh mẽ; không gian hợp tác quốc tế đang rộng mở.

Đại diện CMC, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vì những chia sẻ vừa sâu sắc, vừa thực tiễn, chạm đúng những trăn trở chiến lược của doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “Những gợi mở về tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và con đường sản phẩm mà Bộ trưởng nêu ra hôm nay là những chỉ dẫn rất quý báu. CMC trân trọng ghi nhận và sẽ biến các khuyến nghị này thành hành động cụ thể để bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường phát triển sắp tới của Tập đoàn.”

Sau Viettel, FPT, CMC... thêm một doanh nghiệp Việt gia nhập cuộc đua trung tâm dữ liệu AI với con số gây choáng: VĐT 2 tỷ USD, công suất 200MW

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty giải mã gen phát hiện ung thư sớm cho người Việt với giá rẻ hơn 3 lần ở nước ngoài: Đã có lãi, muốn huy động 100 triệu USD từ sàn chứng khoán Hong Kong, Singapore

Công ty giải mã gen phát hiện ung thư sớm cho người Việt với giá rẻ hơn 3 lần ở nước ngoài: Đã có lãi, muốn huy động 100 triệu USD từ sàn chứng khoán Hong Kong, Singapore Nổi bật

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025 Nổi bật

Masan Consumer muốn chia gần 11 triệu cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 2.300 tỷ đồng cho các cổ đông

Masan Consumer muốn chia gần 11 triệu cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 2.300 tỷ đồng cho các cổ đông

08:08 , 20/11/2025
Khủng hoảng nguồn cung Nhật Bản: Matcha Trung Quốc trỗi dậy chiếm 60% thị phần toàn cầu

Khủng hoảng nguồn cung Nhật Bản: Matcha Trung Quốc trỗi dậy chiếm 60% thị phần toàn cầu

08:00 , 20/11/2025
Ông trùm thứ hai của Điền Quân ra thông báo, khẳng định không nợ nần

Ông trùm thứ hai của Điền Quân ra thông báo, khẳng định không nợ nần

07:45 , 20/11/2025
Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?

Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?

01:10 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên