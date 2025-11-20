Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng "chỉ thẳng" CMC: Không ai thành công khi đi lại con đường cũ, quyết định đúng không bằng một quyết định được làm tới cùng

Ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng có buổi chia sẻ với lãnh đạo, quản lý cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC về chủ đề “Tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và khát vọng đi ra thế giới: Gợi mở cho hành trình bứt phá của CMC”.

Mở đầu buổi đối thoại, Bộ trưởng nhấn mạnh bối cảnh phát triển của Việt Nam với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam phải giải các “bài toán lớn” như hạ tầng số, vận hành đô thị, nâng hiệu suất bộ máy công vụ, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, doanh nghiệp công nghệ như CMC cần đặt mình trong mối liên hệ với mục tiêu quốc gia: “Tư duy chiến lược không chỉ là chiến lược của riêng công ty, mà là khả năng nhìn thấy các mối liên kết giữa doanh nghiệp – Chính phủ và Đảng để cùng tạo ra lực đẩy.”

Bộ trưởng cũng khuyến cáo không sao chép mô hình thành công của các tập đoàn lớn: “Không ai thành công khi đi lại con đường cũ. Các bạn phải tìm con đường riêng của mình.”

Trước câu hỏi CMC nên chọn AI hay bán dẫn để tạo đột phá, Bộ trưởng cho rằng câu hỏi “chọn cái gì” không quan trọng bằng việc “có dám làm tới cùng hay không”.

Ông phân tích: Với doanh nghiệp ở ngưỡng quy mô như CMC, AI là lựa chọn tự nhiên nếu có chiến lược dữ liệu, sản phẩm và thị trường rõ ràng. Bán dẫn là lĩnh vực rộng, không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án hàng tỷ USD; doanh nghiệp có thể chọn phân khúc phù hợp như thiết kế, IP, testing, chip IoT… miễn là đủ quyết tâm và nguồn lực để đi dài hạn. AI và bán dẫn gắn chặt với nhau: trong AI luôn có bán dẫn, và trong bán dẫn ngày càng cần AI để tối ưu thiết kế, sản xuất.

“Một quyết định đúng không bằng một quyết định được làm tới cùng. Quan trọng là chọn rồi thì phải đi đến cùng, không nửa vời,” ông nói.

Ở phần cuối, Bộ trưởng đề cập “thiên thời – địa lợi – nhân hoà” của Việt Nam và cơ hội cho các doanh nghiệp dám đi xa: thể chế ngày càng coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển; thị trường gần 100 triệu dân với nhu cầu số hoá mạnh mẽ; không gian hợp tác quốc tế đang rộng mở.

Đại diện CMC, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vì những chia sẻ vừa sâu sắc, vừa thực tiễn, chạm đúng những trăn trở chiến lược của doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “Những gợi mở về tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và con đường sản phẩm mà Bộ trưởng nêu ra hôm nay là những chỉ dẫn rất quý báu. CMC trân trọng ghi nhận và sẽ biến các khuyến nghị này thành hành động cụ thể để bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường phát triển sắp tới của Tập đoàn.”