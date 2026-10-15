Bộ Xây dựng: 9 tháng đầu năm triển khai hơn 910.000 căn nhà ở xã hội

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 15/10, ông Hà Quang Hưng là Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết, 9 tháng năm 2026 , cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với quy mô 183.293 căn. Trong đó có 140.492 căn hộ nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê.

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 910.933 căn, trong đó có 363 dự án hoàn thành, quy mô 216.626 căn, 293 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 363.065 căn, 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn.

“ Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án ”, ông Hưng khẳng định.

9 tháng đầu năm, cả nước triển khai hơn 910.000 căn nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu đã đạt được những kết quả ghi nhận đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê. Cả nước đã hoàn thành hơn 8.300 căn, đạt tỉ lệ 48% kế hoạch năm; dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt tỉ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bộ Xây dựng cho biết tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến trình Chính phủ, Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10.

Bộ cũng tập trung xây dựng nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030; tiếp tục phối hợp, kiểm tra và đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07.

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường bất động sản, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại họp báo, Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm toàn ngành xây dựng tăng 10,31%, tăng trưởng liên tục qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước ở cả ba quý đầu năm.

Hoạt động xây dựng dẫn đầu tăng trưởng 9 tháng, là ngành tăng nhanh nhất trong 20 ngành kinh tế cấp I (12,22%); vận tải, kho bãi đứng thứ ba (10,78). Toàn ngành chiếm 17,42% GDP, đóng góp 19,71% mức tăng của nền kinh tế; đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong 9 tháng.