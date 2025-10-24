Bộ Xây dựng đề xuất gắn mã định danh cho từng dự án bất động sản

Theo dự thảo mới, cơ sở dữ liệu về nhà ở sẽ được xây dựng toàn diện, bao gồm hệ thống văn bản pháp luật về nhà ở do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương ban hành; các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt; cùng với đó là kết quả thực hiện thực tế như diện tích đất dành cho phát triển từng loại hình nhà ở, diện tích sàn, số lượng căn hộ và diện tích nhà ở bình quân đầu người.

Dữ liệu này không chỉ giới hạn trong nhóm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, mà còn bao gồm nhiều loại hình đặc thù như nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở công vụ, nhà tái định cư, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà cho thuê do hộ gia đình hoặc doanh nghiệp đầu tư, cũng như nhà ở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đối với cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, dự thảo Nghị định nêu rõ, hệ thống này sẽ tập hợp toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành và địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Các loại hình dự án được cập nhật sẽ bao gồm: Dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, công trình thương mại - dịch vụ, văn phòng, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao...

Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là việc mỗi dự án bất động sản sẽ được gắn một mã số thông tin định danh duy nhất. Mã này được hệ thống thông tin cấp tự động khi dự án được chấp thuận hoặc phê duyệt, bảo đảm không trùng lặp, không thay đổi trong suốt vòng đời dữ liệu.

Nhờ mã số định danh này, việc liên kết, truy xuất, cập nhật và đối chiếu thông tin giữa các cơ quan trung ương và địa phương sẽ trở nên nhanh chóng, chính xác và nhất quán.

Cơ quan chức năng về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh sẽ là đơn vị khởi tạo mã số cho từng dự án trên địa bàn, trong khi cơ quan trung ương và địa phương có thể sử dụng mã này để gán hoặc cập nhật thông tin cho từng sản phẩm bất động sản thuộc dự án.