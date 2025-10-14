Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bơm nước máy vào bình 'phù phép' thành nước Lavie giả bán khắp Hà Nội

14-10-2025 - 15:54 PM | Thị trường

Lê Văn Viết và đồng bọn dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie sau đó bán ra thị trường với giá khoảng 70.000 đồng/bình.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là nước Lavie xảy ra tại Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Bơm nước máy vào bình 'phù phép' thành nước Lavie giả bán khắp Hà Nội- Ảnh 1.

Lê Văn Viết tại cơ quan công an.

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng của Lê Văn Viết (SN 1988; trú ở số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên), phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước). Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nylon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Bơm nước máy vào bình 'phù phép' thành nước Lavie giả bán khắp Hà Nội- Ảnh 2.

Cơ quan công an thu giữ bình nước Lavie giả.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng ô tô tải loại nhỏ, thay đổi biển số thường xuyên để vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố nhằm trà trộn các bình nước Lavie giả cùng những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie giả, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình.

Từ tháng 3 đến 1/10, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn Hà Nội.

Công an Hà Nội đang truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp ba sau mưa bão

Theo Minh Tuệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn nửa triệu tấn ‘cứu tinh’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Được mệnh danh ‘vàng trắng’ trên cây, nước ta đứng thứ 3 thế giới

Hơn nửa triệu tấn ‘cứu tinh’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Được mệnh danh ‘vàng trắng’ trên cây, nước ta đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Bạc phá đỉnh 50 USD/ounce, hàng loạt chuyên gia dự báo khó tin: ‘100 USD/ounce không hề xa vời’

Bạc phá đỉnh 50 USD/ounce, hàng loạt chuyên gia dự báo khó tin: ‘100 USD/ounce không hề xa vời’ Nổi bật

Phúc Giang PGI hiện thực hóa lời hứa Real Value - Real Experience tại P.H.E Show 2025

Phúc Giang PGI hiện thực hóa lời hứa Real Value - Real Experience tại P.H.E Show 2025

15:30 , 14/10/2025
Bước vào thị trường cạnh tranh nhất khu vực, VinFast kinh doanh thế nào?

Bước vào thị trường cạnh tranh nhất khu vực, VinFast kinh doanh thế nào?

15:29 , 14/10/2025
Trung Quốc từ chối thịt bò Mỹ, một quốc gia hưởng lợi lớn – Từng 5 năm bị ngó lơ, giờ xuất khẩu sang TQ tăng 65%

Trung Quốc từ chối thịt bò Mỹ, một quốc gia hưởng lợi lớn – Từng 5 năm bị ngó lơ, giờ xuất khẩu sang TQ tăng 65%

14:40 , 14/10/2025
Khách Tây thử xe VinFast chưa bán ở Việt Nam: Kính cửa sổ như của máy bay, giảm xóc hơi, pin đặt trên nóc

Khách Tây thử xe VinFast chưa bán ở Việt Nam: Kính cửa sổ như của máy bay, giảm xóc hơi, pin đặt trên nóc

14:05 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên