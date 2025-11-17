Bỗng dưng bị đuổi khỏi chung cư mua lại từ nhà ở xã hội

Nghe lời môi giới, bỏ cả tỷ đồng để mua lại nhà ở xã hội (NƠXH) thuê mua, nhiều người ngã ngửa khi bị chủ đầu tư thông báo thu hồi căn nhà đang ở vì người bán cho họ không đúng đối tượng được mua NƠXH.

Trong đơn gửi tới Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Văn Việt (đã đổi tên) phản ánh, anh và nhiều người ở Ecohome (Đông Ngạc - Hà Nội) nguy cơ bị mất cả nhà lẫn tiền vì tin lời hứa hẹn của các “cò” NƠXH.

Anh Việt là người có thu nhập thấp và có nhu cầu mua NƠXH để ở. Tuy nhiên, khi không thể mua trực tiếp từ chủ đầu tư thì anh và nhiều gia đình khác đã được môi giới tư vấn việc mua NƠXH thuê - mua từ người chủ trước đó.

Nhiều người ở dự án Ecohome bị chủ đầu tư đòi nhà vì mua lại từ người thuê F1 vốn không đúng đối tượng được mua NƠXH. (Ảnh: Phạm Duy).

“Căn hộ mà gia đình tôi đang ở có giá bán gốc hơn 900 triệu đồng. Chủ nhà đầu tiên đã thuê - mua từ chủ đầu tư (thuê 5 năm, sau đó sẽ mua). Họ đã trả chủ đầu tư 400 triệu đồng và sau 5 năm sẽ trả nốt 500 triệu để từ hợp đồng thuê sẽ thành hợp đồng mua.

Tuy nhiên, thông qua môi giới, họ đã bán lại cho tôi suất mua này. Đổi lại, tôi phải trả 400 triệu tiền họ đã trả chủ đầu tư, cộng với khoản 500 triệu còn lại. Chưa hết, tôi phải chi thêm cho chủ nhà 400 - 500 triệu đồng tiền chênh lệch. Như vậy, số tiền phải chi trả tại thời điểm năm 2020 - 2021 lên đến 1,3 - 1,4 tỷ đồng.

Sau 5 năm thuê (theo quy định), đến tháng 10/2025 là hết thời gian thuê, người thuê sẽ được chuyển sang diện được ưu tiên mua theo quy định. Môi giới khi tư vấn cho tôi mua theo hình thức này đã hứa hẹn là sẽ xử lý được hết mọi thủ tục, chúng tôi chỉ việc chờ thời gian để được mua nhà chính thức”, anh Việt kể.

Tuy nhiên, gần đây, anh Việt ngã ngửa khi biết chủ cũ (người đã ký hợp đồng thuê với chủ đầu tư) không thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà vì đã có nhà ở tại Hà Nội. Vì vậy, căn hộ anh Việt đang ở buộc phải trả về chủ đầu tư.

“Tôi đã nộp trước cho chủ cũ 900 triệu đồng, nay nguy cơ mất trắng cả nhà lẫn tiền. Hiện tại, chủ đầu tư đang thúc bách chúng tôi phải trả lại nhà. Họ nói thẳng nếu có kiện cáo xảy ra thì chỉ liên quan đến tôi và chủ cũ, còn chủ đầu tư không liên quan gì vì họ không sai phạm và họ cũng không biết tôi là ai, họ không ký hợp đồng với tôi”, anh Việt lo lắng nói.

“Những người thuê - mua lại nhà như chúng tôi hiện không được chủ đầu tư hỗ trợ, không được đăng ký mua lại nhà. Chúng tôi đã làm đơn nhưng bị từ chối và chủ đầu tư vẫn ép chúng tôi phải bàn giao lại nhà. Đáng nói là dù chúng tôi đang ở nhưng nhà thì đã bị chào bán trên các hội nhóm Facebook.

Giá bán thực tế là hơn 16 triệu đồng/m², tuy nhiên giá bán mà môi giới đang chào mời lên đến 55 - 57 triệu đồng/m². Họ còn cam kết vào được tên trực tiếp từ chủ đầu tư nếu mua qua họ, vì họ có quan hệ với chủ đầu tư. Như vậy, mỗi căn đã chênh lên từ hơn 2 tỷ đến gần 3 tỷ đồng. Vậy người có thu nhập thấp như chúng tôi thì tiền đâu để mua?”, anh Việt nói thêm.

Cũng lo lắng và bức xúc như anh Việt, chị Đặng Thị Loan (đã đổi tên) đang ở tại khu NƠXH Ecohome 3 kể: Năm 2020, chị mua lại căn nhà ở xã hội dạng thuê - mua của một chủ nhà với mức giá chênh là gần 500 triệu và số tiền người chủ đã trả cho chủ đầu tư là 425 triệu. Tổng số tiền mà gia đình chị Loan phải trả năm 2020 là khoảng 900 triệu đồng.

“Vì thời điểm đó không được mua bán do chưa đủ 5 năm theo quy định nên chúng tôi chỉ lập vi bằng và ký hợp đồng uỷ quyền. Đến năm 2025 là hết thời hạn thuê và chuyển sang giai đoạn mua lại từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, không thể ngờ là chủ cũ không đủ điều kiện mua lại chính căn nhà đã thuê nên tôi cũng bị rơi vào cảnh khốn khổ là bị đòi nhà. Tuy mất gần tỷ đồng, tôi vẫn bị chủ đầu tư kiên quyết gọi điện yêu cầu chuyển đồ đạc ra khỏi nhà để thu hồi lại căn nhà này”, chị Loan kể.

Từ tháng 11/2024, chủ đầu tư đã thông báo đòi lại nhà nhưng gia đình chị Loan làm đơn xin ở lại thêm 2 quý vì có 2 con nhỏ và đăng ký hồ sơ mua nhà nhưng không được. Sau đó, chị Loan tiếp tục làm đơn xin mua NƠXH và làm đơn xin hỗ trợ ở thêm quý 3 nhưng chủ đầu từ chối không hỗ trợ bán NƠXH cho chị Loan, đồng thời cắt toàn bộ dịch vụ nước của gia đình.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ với chủ cũ đề nghị hỗ trợ mua nhà nhưng chủ cũ cũng không hỗ trợ. Bây giờ tôi chỉ có cách cầm vi bằng và hợp đồng ủy quyền làm đơn kiện lên các cấp toà để đòi lại tiền vì chủ cũ trả lời thẳng là họ không trả lại tiền”, chị Loan bức xúc nói.

Cũng theo chị Loan, tại dự án Ecohome, hiện có đến hơn 70% cư dân là đối tượng đủ điều kiện mua NƠXH nhưng không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư mà phải mua lại với mức giá chênh ít nhất gần 500 triệu đồng. Và cũng phải thông qua môi giới thì mới tìm được căn nhà đó. Chúng tôi còn được “cò” dẫn đến tận công ty để đàm phán mua trực tiếp.