Bức ảnh chứng minh Lưu Diệc Phi mãi mãi là thần tiên tỷ tỷ: Thần nữ trong tranh cũng chỉ đến vậy

Loạt hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim Khổng Tước Đài mới đây bất ngờ viral trở lại trên Xiaohongshu, khiến cộng đồng mạng thêm một lần xuýt xoa trước nhan sắc được ví như "tiên nữ bước ra từ tranh vẽ". Trong những bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi, Lưu Diệc Phi diện trang phục trắng thanh nhã, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ cùng thần thái thoát tục.

Thực tế, khán giả còn không nhìn rõ gương mặt của cô do chất lượng hình ảnh, nhưng thứ khí chất thoát tục cô toát ra khiến nhiều người nhận xét rằng nữ diễn viên đẹp như một tiên nữ trong tranh. Không ít người cho rằng dù bộ phim đã ra mắt nhiều năm, tạo hình này vẫn đủ sức gây ấn tượng mạnh và gần như không hề lỗi thời.

Những bức ảnh đang viral trở lại trê Xiaohongshu của Lưu Diệc Phi (ảnh: Xiaohongshu)

(ảnh: Xiaohongshu)

Trong Khổng Tước Đài, Lưu Diệc Phi đảm nhận hai vai diễn là Điêu Thuyền và Linh Thư. Nhân vật Linh Thư của cô vốn là một sát thủ được bí mật bồi dưỡng với nhiệm vụ ám sát Tào Tháo. Tuy nhiên, khi được Tào Tháo đối xử bằng sự chân thành và tử tế, cô dần rơi vào cuộc giằng xé nội tâm đầy đau đớn. Một mặt, cô muốn hoàn thành sứ mệnh, cùng thanh mai trúc mã trốn chạy để sống cuộc đời tự do mà mình luôn khao khát. Mặt khác, cô lại không nỡ phản bội người đã dành cho mình sự tin tưởng và đối đãi chân thành. Chính sự mâu thuẫn ấy đã tạo nên một trong những tuyến tâm lý đáng chú ý của bộ phim.

Trong phim, Lưu Diệc Phi đảm nhận cùng lúc 2 vai Điêu Thuyền và Linh Thư (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền trở lại, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho Lưu Diệc Phi. Rõ ràng, chính những khoảnh khắc đẹp phong thần như vậy đã góp phần giúp cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" suốt nhiều năm qua. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên còn gây ấn tượng nhờ khí chất thanh tao, thoát tục rất khó trộn lẫn với bất kỳ ai trong làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ rất sớm với vai Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia (ảnh: Baidu)

Lưu Diệc Phi gắn liền với thời kỳ hoàng kim cuối cùng của phim kiếm hiệp Trung Quốc với các vai Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Lưu Diệc Phi là một trong những nữ minh tinh hàng đầu của màn ảnh Trung Quốc. Cô nổi tiếng từ rất sớm với vai Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia, sau đó gắn liền với giai đoạn hoàng kim cuối cùng của dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc qua hai vai diễn kinh điển là Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003) và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Bên cạnh đó, với vai Triệu Linh Nhi trong siêu phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (đóng cùng Hồ Ca, Bành Vu Yến, An Dĩ Hiên...), cô đã góp phần tạo nên làn sóng phim tiên hiệp bùng nổ trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sau khi trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng, Lưu Diệc Phi liên tiếp đạt được thành công (ảnh: Weibo)

Ở lĩnh vực điện ảnh, ngoài Khổng Tước Đài, Lưu Diệc Phi còn để lại dấu ấn với các vai Ngu Cơ trong Hồng Môn Yến, Kim Yến Tử của Vua Kungfu, Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bổ và Tô Vận Cẩm của Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. Những năm gần đây, khi trở lại với mảng truyền hình, cô tiếp tục khẳng định sức hút khi cả ba tác phẩm Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng đều đạt được thành công lớn. Điều này giúp nữ minh tinh duy trì vị thế hàng đầu trong làng giải trí Trung Quốc.

nguồn: Xiaohongshu, Weibo