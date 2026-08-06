VPBank cảnh báo nóng khán giả mua vé BIGBANG: Không có vé nội bộ, cẩn thận chiêu trò lừa đảo

Chỉ còn vài ngày nữa, concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ chính thức bước vào giai đoạn mở bán vé đầu tiên. Trước sức nóng của sự kiện, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã bắt đầu rao bán cái gọi là "vé nội bộ", cam kết giữ chỗ đẹp hoặc đảm bảo mua được vé với mức giá cao.

VPBank - đơn vị tổ chức chương trình tại Việt Nam - đã chính thức lên tiếng khẳng định những thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Theo thông báo từ ban tổ chức, toàn bộ vé của hai đêm diễn đều được phân phối thông qua nền tảng CTicket, không tồn tại bất kỳ nguồn "vé nội bộ" hay kênh bán riêng nào như những quảng cáo đang lan truyền.

Chỉ còn vài ngày nữa, concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ chính thức bước vào giai đoạn mở bán vé đầu tiên

"Vé nội bộ" - chiêu trò quen thuộc mỗi mùa concert

BIGBANG trở lại với world tour đầu tiên sau 9 năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm. Hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vì thế nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm, kéo theo nhu cầu săn vé tăng cao ngay từ trước thời điểm mở bán. Người hâm mộ hiện đang đếm ngược từng ngày chờ đợi thời điểm chính thức sở hữu tấm vé tham dự concert của BIGBANG tại Hà Nội.

Cũng như nhiều sự kiện quốc tế trước đây, sức nóng của concert càng lớn thì các hình thức lừa đảo càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Trong đó, phổ biến nhất là những bài đăng quảng cáo "vé nội bộ", "suất đối tác", "vé nhân viên" hay "nguồn ban tổ chức" nhằm tạo lòng tin với người mua.

VPBank khẳng định không có "vé nội bộ"

Không khó để bắt gặp trên các hội nhóm những bài viết khẳng định có thể cung cấp "vé nội bộ", "bao camp thành công", "không cần xếp hàng", thậm chí cam kết đúng khu, đúng hàng nếu người mua chuyển khoản đặt cọc ngay. Nhiều tài khoản còn rao bán "vé giá nội bộ" với mức giá cao gấp hai, thậm chí gấp ba giá niêm yết, kèm theo lời quảng cáo như "chắc chắn có vé", "nguồn riêng", "không phụ thuộc mở bán".

Trước những thông tin này, VPBank khẳng định ban tổ chức không có bất kỳ hình thức "vé nội bộ" hay dịch vụ "giữ chỗ trước" nào. Toàn bộ vé thương mại của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ được mở bán công khai, minh bạch trên nền tảng CTicket theo đúng lịch trình đã công bố.

Concert BIGBANG là sự kiện được chờ đón nhất hiện tại

Đây cũng không phải lần đầu các đơn vị tổ chức những sự kiện quy mô lớn phải lên tiếng cảnh báo về chiêu trò "vé nội bộ". Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào hình thức này bởi từng có những trường hợp người mua vẫn nhận được vé sau khi chuyển tiền.

Thực tế, nhiều người bán cũng tham gia "camp" vé giống như tất cả người hâm mộ khác. Nếu săn được vé thành công, họ sẽ bán lại với giá cao để hưởng phần chênh lệch. Nhưng ngay từ thời điểm nhận tiền cọc, họ tự gắn mác "vé nội bộ" nhằm tạo cảm giác uy tín, khiến người mua tin rằng đây là nguồn vé đặc biệt. Có thể xem đây là hình thức "giả danh vé nội bộ" để tăng độ tin cậy cho người bán, chứ không phải một đặc quyền thực sự.

Rủi ro nằm ở chỗ, nếu người bán camp vé thất bại hoặc hoàn toàn không sở hữu vé như cam kết, toàn bộ nguy cơ mất tiền hoặc không có vé sẽ thuộc về người mua. Đã có nhiều trường hợp bị yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để "giữ suất", "đặt cọc trước giờ mở bán", sau đó người bán cắt liên lạc hoặc liên tục trì hoãn việc giao vé.

Khán giả mua vé cần tỉnh táo trước mọi chiêu trò

Để tăng thêm độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng logo chương trình, seat map, bảng giá, ảnh chụp tin nhắn, danh sách đặt chỗ hoặc tự nhận có quan hệ với nhân sự VPBank, CTicket hay ban tổ chức. Tuy nhiên, những hình ảnh này hoàn toàn không chứng minh người đăng sở hữu vé. Seat map, bảng giá và lịch mở bán đều là thông tin công khai, bất kỳ ai cũng có thể tải về và sử dụng trong các bài đăng quảng cáo.

Bên cạnh chiêu trò "vé nội bộ", người hâm mộ cũng cần đặc biệt cảnh giác với các website giả mạo CTicket có giao diện gần giống trang chính thức nhưng sử dụng tên miền khác, các đường link được gửi qua tin nhắn riêng hoặc những trang yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ thanh toán.

Vé concert BIGBANG ở Hà Nội chỉ được phân phối trên CTicket

Ban tổ chức khuyến cáo người mua chỉ nên giao dịch trên kênh bán vé chính thức là CTicket, truy cập từ địa chỉ được đăng tải trên các kênh xác thực của VPBank và ban tổ chức, tuyệt đối không thanh toán trên các nền tảng khác hoặc thông qua các đường link do người lạ gửi.

Nếu phát hiện tài khoản hoặc website có dấu hiệu giả mạo, người dùng nên lưu lại hình ảnh, đường link, thông tin chuyển khoản và chủ động báo cáo tới nền tảng, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Săn vé không hoảng: Chốt hạng vé trước, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng

Cách chắc chắn nhất để sở hữu vé vẫn là tham gia các đợt mở bán chính thức trên CTicket. Với fan K-pop nói chung và cộng đồng V.I.P nói riêng, săn vé concert đã trở thành một "bộ môn" quen thuộc. Tuy nhiên, trước sức nóng của màn tái xuất sau 9 năm của BIGBANG, việc chuẩn bị kỹ càng vẫn là điều cần thiết.

Một trong những sai lầm phổ biến là chờ đến khi cổng bán vé mở mới bắt đầu cân nhắc nên chọn hạng vé nào. Chỉ vài phút phân vân giữa khu đứng và khu ngồi cũng có thể khiến vị trí mong muốn nhanh chóng hết chỗ. Vì vậy, mỗi người nên xác định trước hạng vé mục tiêu, ngân sách tối đa cũng như chuẩn bị ít nhất hai phương án dự phòng để có thể chuyển hướng ngay khi cần.

Seat map chính thức của concert BIGBANG ở Hà Nội

Trước đó, ban tổ chức đã chính thức công bố seat map cùng bảng giá vé cho concert BIGBANG tại Hà Nội.

Giá vé cụ thể gồm: Ultimate VIP Package (vé đứng): 10.500.000 đồng Diamond VIP Package (vé ngồi): 9.800.000 đồng Gold VIP Package (vé ngồi): 8.500.000 đồng Premium Seating: 7.500.000 đồng CAT 1: 6.500.000 đồng CAT 2: 5.500.000 đồng Standing Zone: 4.500.000 đồng CAT 3: 3.500.000 đồng CAT 4: 2.000.000 đồng CAT 5 Restricted View: 1.000.000 đồng