Bùng nổ nhiều giải pháp giáo dục: Nền tảng luyện thi trực tuyến và màn hình tương tác đang tranh vị trí đầu bảng tại Better Choice Awards 2025

Tại Better Choice Awards 2025, hạng mục "Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số" đã trở thành tâm điểm với cuộc cạnh tranh đầy kịch tính giữa nhiều "tên tuổi" trong lĩnh vực Edtech.

Cập nhật mới nhất cho thấy, Màn hình tương tác WAF Android OS đang dẫn đầu với 10,894 lượt bình chọn, bỏ xa hai đối thủ còn lại. Vị trí thứ hai thuộc về The Forum Education Vietnam với 7,075 lượt bình chọn, và PREP bám sát với 5,067 lượt bình chọn.

Màn hình tương tác WAF Android OS

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ lên nền tảng số, việc sở hữu những công cụ hiển thị và tương tác thông minh trở thành yếu tố then chốt giúp nâng cao trải nghiệm dạy và học.

Hiểu rõ nhu cầu này, Samsung Vina đã chính thức ra mắt bảng tương tác Android WAF series, thế hệ tiếp nối của dòng WAD (2024), với màn hình 4K UHD sắc nét, độ sáng 400 nit và góc nhìn rộng, đảm bảo mọi nội dung đều được hiển thị rõ ràng, bất kể điều kiện ánh sáng.

Điểm sáng của sản phẩm là khả năng tương tác mạnh mẽ. Tính năng Whiteboard cho phép 20 học sinh cùng lúc viết hoặc vẽ, khuyến khích sự tham gia và sáng tạo. Bên cạnh đó, các chức năng như Chia sẻ màn hình đa thiết bị (tới 9 màn hình cùng lúc), Annotation On và Split Note Mode giúp giáo viên linh hoạt trong việc giảng dạy, thúc đẩy các hoạt động làm việc nhóm.

Với hệ điều hành Android 14 và chứng nhận Google EDLA, sản phẩm này dễ dàng tích hợp với các nền tảng học tập phổ biến như Google Classroom và Drive. Điều này cho phép giáo viên và học sinh chia sẻ tài liệu, bài giảng một cách liền mạch.

Hơn nữa, với hiệu năng mạnh mẽ nhờ vi xử lý Octa-core, RAM 8GB và các cổng kết nối đa dạng, thiết bị này có thể xử lý mượt mà mọi ứng dụng giảng dạy, video 4K, mang lại trải nghiệm ổn định và đáng tin cậy.

Sự ưu việt của sản phẩm này còn nằm ở giải pháp quản lý toàn diện. Device Management Solution cho phép quản trị viên các trường học quản lý, phân quyền và cập nhật ứng dụng từ xa, giải quyết bài toán quản lý hàng trăm thiết bị một cách hiệu quả.

Sự kết hợp giữa phần cứng tiên tiến và giải pháp quản lý thông minh đã biến WAF Android OS trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức giáo dục muốn xây dựng một hệ sinh thái học đường số hiện đại.

Mô hình University Lecture Online và chatbot hỗ trợ học tiếng Anh

Đứng ở vị trí thứ hai là một giải pháp hoàn toàn khác biệt: sự kết hợp giữa mô hình University Lecture Online và công nghệ AI của The Forum Education Vietnam. Đây là một minh chứng cho thấy công nghệ có thể cá nhân hóa việc học đến mức độ nào. Thay vì tập trung vào cơ sở vật chất, The Forum tập trung vào nội dung và sự tương tác cá nhân.

Mô hình này cung cấp hơn 60 bài giảng chuyên đề (lectures) hoàn toàn miễn phí, giúp học viên tiếp cận tư duy học thuật của môi trường đại học. Điểm đột phá nằm ở việc tích hợp hệ thống chatbot AI tiên tiến, hoạt động như một trợ lý học tập 24/7. Các chatbot này, được xây dựng trên nền tảng Poe, ChatGPT và Gemini, cung cấp phản hồi tức thì, giúp giải quyết triệt để vấn đề tâm lý ngại giao tiếp và thiếu thời gian luyện tập.

Hiệu quả của sản phẩm này cũng đã được chứng minh bằng những con số ấn tượng. Tỷ lệ hoàn thành lộ trình học đạt 87%, cao gấp 4 lần so với mức trung bình của các khóa học trực tuyến. Quan trọng hơn, 92% học viên sau khi hoàn thành lộ trình đã đạt hoặc vượt mục tiêu band điểm đã đề ra, với mức tăng band trung bình là 1.0 sau 3 tháng. Đây là những con số biết nói, khẳng định The Forum không chỉ là một ý tưởng hay mà còn là một giải pháp thực sự hiệu quả.

PREP - Nền tảng học và luyện thi thông minh

Với 5,067 lượt bình chọn, PREP đang khẳng định vị thế của mình là một trong những nền tảng luyện thi ngoại ngữ thông minh hàng đầu. Thế mạnh của PREP nằm ở việc ứng dụng AI và Deep Learning vào luyện thi một cách chuyên sâu. Hệ thống Phòng Nói Ảo và Phòng Viết Ảo sử dụng công nghệ AI để chấm điểm, phân tích lỗi và đưa ra phản hồi chi tiết gần như ngay lập tức. PREP thậm chí đã phát triển hơn 10 mô hình AI/ML nội bộ với độ chính xác lên đến 95%, đảm bảo chất lượng chấm chữa gần bằng giáo viên thật.

PREP không chỉ dừng lại ở việc chấm điểm. Hệ thống còn cá nhân hóa hành trình học tập, xây dựng study plan riêng cho từng học viên dựa trên điểm mạnh, điểm yếu và thói quen. Phương pháp giảng dạy Guided Discovery và sự hỗ trợ của trợ lý ảo Teacher Bee AI giúp người học chủ động khám phá kiến thức và rèn luyện tư duy độc lập.

Sự hiệu quả của PREP được minh chứng bằng dữ liệu thực tế: 70% học viên tăng ít nhất 0.5 band IELTS sau 2 tháng học. Đặc biệt, trung bình điểm số của học viên cải thiện rõ rệt chỉ sau 15 lượt luyện tập với phòng ảo.

Thành công của PREP không chỉ nằm ở khả năng nâng cao kết quả học tập mà còn ở tiềm năng ứng dụng rộng rãi. Việc IPP Education tích hợp PREP vào chương trình đào tạo của mình là một minh chứng rõ ràng cho khả năng nhân rộng và giá trị thực tế của nền tảng này.

Cuộc đua tại Better Choice Awards 2025 cho thấy một bức tranh đa chiều về giáo dục số. Ở thời điểm hiện tại, màn hình tương tác WAF Android OS đang dẫn đầu và đại diện cho xu hướng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tạo ra một môi trường học tập vật lý thông minh. Trong khi đó, The Forum và PREP lại đi sâu vào việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, ứng dụng AI để tối ưu hóa hiệu quả và giải quyết những thách thức cố hữu của việc học truyền thống.

Và trên thực tế, kết quả bình chọn này vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Dù kết quả cuối cùng ra sao, sự cạnh tranh lành mạnh này đã mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng giáo dục. Nó không chỉ thúc đẩy sự đổi mới, mà còn giúp giáo viên và học sinh Việt Nam tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất, từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một nền giáo dục số hóa, hiện đại và hiệu quả.

Đức Khương