Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua

11-09-2025 - 00:09 AM | Thị trường chứng khoán

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua

Luỹ kế từ đầu tháng 9 tới nay, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng 643,62 triệu USD, tích cực hơn tháng 8 liền trước bị rút ròng gần 734 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin bất ngờ trở lại mạnh mẽ sau 2 phiên liên tục rút ròng. Ghi nhận trong ngày 8/9, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng hơn 364 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Sang tới ngày 9/8, các quỹ hút ròng thêm gần 26 triệu USD.

Luỹ kế từ đầu tháng 9 tới nay, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng 643,62 triệu USD, tích cực hơn tháng 8 liền trước bị rút ròng gần 734 triệu USD.

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua- Ảnh 1.

Kể từ khi được chấp thuận tại Mỹ vào đầu năm 2024, các quỹ ETF Bitcoin đã tạo ra một cú hích lớn. Trong đó, BlackRock với iShares Bitcoin Trust (IBIT) có quy mô lớn nhất với 83,4 tỷ USD chuyên đầu tư vào Bitcoin. Một số tổ chức hàng đầu khác như Fidelity (FBTC) hay Grayscale (GBTC) cũng nhanh chóng cho ra mắt các quỹ ETF Bitcoun, thu hút hàng chục tỷ USD, đưa tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện vượt 146 tỷ USD.

Xu hướng trái ngược ghi nhận tại các quỹ ETF Ethereum khi bị rút ròng gần 819 triệu USD luỹ kế từ đầu tháng 9. Tổng tài sản do các quỹ ETF Ethereum quản lý hiện đạt 23 tỷ USD.

Về giá trị, Ethereum hiện giao dịch trên mức 4.300 USD, không đổi hàng ngày nhưng giảm khoảng 3% so với tuần trước, trong khi Bitcoin tăng khoảng 2% sau 1 tuần lên mức 113.768 USD.

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua- Ảnh 2.

Khoảng cách hiệu suất cho thấy đặc tính phòng thủ tốt hơn của Bitcoin trong thời kỳ thị trường rung lắc. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến các ETF Bitcoin hút vốn trở lại trong khi nhà đầu tư thận trọng hơn với các quỹ ETF Ethereum.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Tài sản số hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Tài sản số hấp dẫn nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy Nổi bật

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép

Nóng: Nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt nếu giao dịch không qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép Nổi bật

Chứng khoán phái sinh: Sân chơi đầy hấp dẫn, nhà đầu tư mới có nên tham gia?

Chứng khoán phái sinh: Sân chơi đầy hấp dẫn, nhà đầu tư mới có nên tham gia?

00:07 , 11/09/2025
SSI Research: Một nhịp chỉnh mạnh có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 9

SSI Research: Một nhịp chỉnh mạnh có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 9

00:03 , 11/09/2025
Thị trường tháng 9: Điểm sáng nào cho nhà đầu tư?

Thị trường tháng 9: Điểm sáng nào cho nhà đầu tư?

20:00 , 10/09/2025
Chứng khoán ngày 11-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, dầu khí ?

Chứng khoán ngày 11-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, dầu khí ?

19:10 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên