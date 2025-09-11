Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin bất ngờ trở lại mạnh mẽ sau 2 phiên liên tục rút ròng. Ghi nhận trong ngày 8/9, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng hơn 364 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Sang tới ngày 9/8, các quỹ hút ròng thêm gần 26 triệu USD.

Luỹ kế từ đầu tháng 9 tới nay, các quỹ ETF Bitcoin hút ròng 643,62 triệu USD, tích cực hơn tháng 8 liền trước bị rút ròng gần 734 triệu USD.

Kể từ khi được chấp thuận tại Mỹ vào đầu năm 2024, các quỹ ETF Bitcoin đã tạo ra một cú hích lớn. Trong đó, BlackRock với iShares Bitcoin Trust (IBIT) có quy mô lớn nhất với 83,4 tỷ USD chuyên đầu tư vào Bitcoin. Một số tổ chức hàng đầu khác như Fidelity (FBTC) hay Grayscale (GBTC) cũng nhanh chóng cho ra mắt các quỹ ETF Bitcoun, thu hút hàng chục tỷ USD, đưa tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện vượt 146 tỷ USD.

Xu hướng trái ngược ghi nhận tại các quỹ ETF Ethereum khi bị rút ròng gần 819 triệu USD luỹ kế từ đầu tháng 9. Tổng tài sản do các quỹ ETF Ethereum quản lý hiện đạt 23 tỷ USD.

Về giá trị, Ethereum hiện giao dịch trên mức 4.300 USD, không đổi hàng ngày nhưng giảm khoảng 3% so với tuần trước, trong khi Bitcoin tăng khoảng 2% sau 1 tuần lên mức 113.768 USD.

Khoảng cách hiệu suất cho thấy đặc tính phòng thủ tốt hơn của Bitcoin trong thời kỳ thị trường rung lắc. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến các ETF Bitcoin hút vốn trở lại trong khi nhà đầu tư thận trọng hơn với các quỹ ETF Ethereum.