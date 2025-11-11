Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động như hiện tại

11-11-2025 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

Từ nguồn kinh phí của các công ty xổ số kiến thiết và nguồn huy động đóng góp, khu vực phía Nam đã thực hiện rất hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện

Hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam vẫn tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng

Tối 10-11, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính – vừa ký công văn số 17385 gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc tổ chức hoạt động kinh doanh vé số.

Các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động như hiện tại- Ảnh 1.

Tập thể cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã có tờ trình số 367 ngày 27-6 và tờ trình số 721 ngày 13-10 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên phạm vi toàn quốc.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số được tiến hành liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết duy trì hoạt động theo mô hình hiện nay, cho đến khi có thông báo chính thức về thời điểm đi vào hoạt động theo mô hình mới theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 24-10, tại An Giang, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức hội nghị lần thứ 139. Đại diện Bộ Tài chính cùng 21 thành viên là các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành tham dự.

Báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam vẫn tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng, sức tiêu thụ vé số tăng cao với tỉ lệ trung bình toàn khu vực đạt 98,80% (tăng 0,11% so với cùng kỳ 2024).

Doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 117.370 tỉ đồng (tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 75,39% kế hoạch năm 2025). Trong đó, doanh thu đạt 115,727 tỉ đồng; chi phí trả thường 56.762 tỉ đồng; chi phí phát hành 19.733 tỉ đồng.

Các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động như hiện tại- Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An trong đợt ra quân tặng quà là nhu yếu phẩm cho người bán vé số dạo

Từ nguồn kinh phí của các công ty xổ số kiến thiết và nguồn huy động đóng góp, trong 9 tháng đầu năm, toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện đạt tổng giá trị 291,055 tỉ đồng.

Trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho người nghèo 1.960 căn, tương ứng với giá trị là 125,586 tỉ đồng.

Các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động như hiện tại- Ảnh 3.

Ông Lưu Hoàng Tân (bìa phải), Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đóng góp, tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình tiếp bước trẻ em đến trường, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khắc phục thiên tai và các hoạt động phúc lợi xã hội khác... tương ứng với giá trị 165,469 tỉ đồng.

Theo Thu Tâm - Duy Nhân

Người lao động

