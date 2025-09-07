Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các hình thức trả tiền thuê đất

07-09-2025 - 07:59 AM | Bất động sản

Ông Lê Văn Tuấn (TPHCM) có nhu cầu chuyển 500 m2 đất nông nghiệp của gia đình sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất sản xuất, kinh doanh) do phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Theo thông tin ông Tuấn tham khảo, sau khi chuyển mục đích, đất sẽ chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất hằng năm. Tuy nhiên, một số cán bộ địa phương lại cho biết là sẽ trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp của ông sẽ thuộc hình thức trả tiền thuê đất nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định rõ các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm:

"2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; sử dụng đất thương mại, dịch vụ để hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng;

c) Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mà có nhu cầu trả tiền thuê đất hằng năm;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn hình thức thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này".

Luật Đất đai năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì trình Chính phủ, Quốc hội ban hành và hiện nay đang được giao chủ trì sửa Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ thì việc hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Vì vậy, đối với vướng mắc nêu trên, đề nghị ông Lê Văn Tuấn liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.

Theo PV

Báo Chính Phủ

