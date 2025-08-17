Các loại lệnh trong chứng khoán: ATO, ATC, LO, MTL – hiểu đúng để giao dịch hiệu quả

Khi đặt lệnh trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến mã cổ phiếu và khối lượng, mà còn phải chọn đúng loại lệnh. Nắm vững khái niệm, cách hiển thị, cách khớp và thời điểm sử dụng sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu cơ hội và hạn chế rủi ro.

Lệnh giới hạn - Lệnh LO (Limit Order)

Khái niệm: Mua/bán tại mức giá xác định (hoặc tốt hơn).

Hiển thị: Trên bảng giá đúng mức giá nhà đầu tư đặt.

Cách khớp: Khớp khi có lệnh đối ứng thỏa mãn, ưu tiên theo giá trước, thời gian sau.

Lệnh ATO (At The Opening) – Lệnh mở cửa

Khái niệm: Lệnh mua/bán tại giá mở cửa của ngày giao dịch.

Hiển thị: Hiển thị trong khoảng 9h00–9h15, tham gia xác định giá mở cửa. Kể từ khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX - Tháng 5/2025), lệnh ATO hiển thị tại một mức giá xác định như lệnh giới hạn thay vì ký hiệu “ATO”.

Trường hợp chỉ còn dư mua hoặc dư bán của lệnh ATO, giá hiển thị của lệnh ATO mua hoặc bán là giá khớp dự kiến. Trường hợp chưa có giá khớp dự kiến, giá hiển thị là giá khớp lệnh gần nhất hoặc giá tham chiếu (trường hợp chưa có giá khớp gần nhất).

Cách khớp: Lệnh ATO không được ưu tiên trước lệnh LO mua giá trần và lệnh LO bán giá sàn đã nhập vào hệ thống trước đó khi thực hiện so khớp lệnh. Lệnh LO lô lẻ (dưới 100 cổ phiếu) có thể đặt xuyên suốt phiên thay vì chỉ khung giờ như trước.

Ứng dụng: Khi muốn chắc chắn có vị thế ngay từ đầu phiên, nhưng phải chấp nhận rủi ro giá mở cửa dao động mạnh.

Lệnh ATC (At The Close) – Lệnh đóng cửa

Khái niệm: Lệnh mua/bán tại giá đóng cửa của phiên.

Hiển thị: Cơ chế giống ATO, có hiệu lực trong phiên định kỳ đóng cửa (14h30–14h45).

Cách khớp: Cơ chế giống ATO. Lệnh ATC không được ưu tiên tuyệt đối trước LO, mà xử lý công bằng theo giá – thời gian.

Ứng dụng: Thường dùng bởi quỹ ETF, tổ chức để cơ cấu danh mục, hoặc nhà đầu tư cá nhân muốn chốt/mở vị thế đúng giá đóng cửa.

Lệnh MTL (Market-to-Limit) – Lệnh thị trường có giới hạn

Khái niệm: Thay thế cho lệnh MP trước đây. Khớp tại giá tốt nhất hiện có, phần dư chưa khớp sẽ tự động chuyển thành lệnh LO tại mức giá ±1 bước giá so với giá khớp gần nhất.

Hiển thị: Hiển thị ngay khi khớp, không “treo” như LO.

Cách khớp: Ưu tiên khớp nhanh, nhưng có “chốt chặn” để hạn chế trượt giá sâu.

Khi nào nên dùng từng loại lệnh?

LO: Khi muốn chắc chắn kiểm soát giá.

ATO: Khi cần vào vị thế ngay đầu phiên, bất chấp mức giá.

ATC: Khi cần chốt/mở vị thế ở giá đóng cửa – mức giá tham chiếu cho ngày hôm sau.

MTL: Khi muốn khớp nhanh, nhưng vẫn giới hạn rủi ro so với MP trước đây.