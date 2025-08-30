Cách đọc bảng giá chứng khoán chi tiết dành cho nhà đầu tư F0: Tưởng khó mà dễ

Với nhà đầu tư mới (F0), việc bước chân vào thị trường chứng khoán thường bắt đầu bằng thao tác… mở bảng giá. Thế nhưng, không ít người choáng ngợp trước những ô xanh – đỏ – tím cùng hàng loạt con số nhảy liên tục trên màn hình. Đọc bảng giá chứng khoán thực ra không hề phức tạp như nhiều người nghĩ. Chỉ cần hiểu đúng ý nghĩa của các cột và màu sắc, bạn sẽ nắm được nhịp đập của thị trường và biết cách ra quyết định giao dịch cơ bản.

Bảng giá chứng khoán là gì?

Bảng giá chứng khoán (hay bảng điện tử) là công cụ hiển thị trực tuyến toàn bộ diễn biến mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch. Nó giống như “bảng thông báo” thời gian thực, cập nhật từng giây các lệnh đặt mua – bán, giá khớp, khối lượng giao dịch. Mỗi sàn (HOSE, HNX, UPCoM) có bảng giá riêng, nhưng hầu hết các công ty chứng khoán đều cung cấp bảng giá tổng hợp cho nhà đầu tư.

Ý nghĩa màu sắc trên bảng giá

Màu xanh lá : Giá cổ phiếu tăng so với tham chiếu.

Màu đỏ : Giá cổ phiếu giảm so với tham chiếu.

Màu vàng : Giá cổ phiếu bằng tham chiếu.

Màu tím : Giá trần – mức cao nhất trong phiên.

Màu xanh dương : Giá sàn – mức thấp nhất trong phiên.

Ví dụ, cổ phiếu VNM có giá tham chiếu 70.000 đồng. Nếu hiện tại VNM đang khớp ở 72.000 đồng, cột giá sẽ hiển thị màu xanh. Nếu khớp 74.200 đồng (giá trần), ô sẽ chuyển sang tím.

Các cột cơ bản cần nắm

Bảng giá một số cố phiếu nhóm VN30 đóng cửa phiên 29/8, website: iboard.ssi.com.vn

Mỗi bảng giá có thể khác về giao diện, nhưng đều có những cột quan trọng sau:

Mã CK (Mã cổ phiếu) : Ký hiệu viết tắt của doanh nghiệp (VD: VNM – Vinamilk, VIC – Vingroup, CTG – VietinBank).

TC (Tham chiếu) : Giá đóng cửa của phiên trước, là cơ sở tính trần – sàn hôm nay.

Trần – Sàn : Mức dao động tối đa trong phiên (HOSE ±7%, HNX ±10%, UPCoM ±15% so với tham chiếu).

Dư mua – Dư bán : Các mức giá đặt mua và bán với khối lượng tương ứng. Cột này cho thấy “cầu – cung” hiện tại của cổ phiếu.

Khớp lệnh : Giá và khối lượng giao dịch thành công tại thời điểm đó.

Tổng KL (Khối lượng) : Số lượng cổ phiếu đã khớp lệnh từ đầu phiên tới giờ.

NN mua/bán ròng : Thể hiện giao dịch của khối ngoại, cho thấy dòng tiền nước ngoài đang ủng hộ hay rút khỏi cổ phiếu.

Các chỉ số thị trường trên bảng giá

Các chỉ số thị trường đóng cửa phiên 29/8, website: iboard.ssi.com.vn

Ngoài từng mã, bảng giá còn có phần tổng quan:

VN-Index, HNX-Index, UPCoM-Index : Chỉ số đại diện cho từng sàn, phản ánh xu hướng toàn thị trường.

Sắc xanh/đỏ trên toàn bảng : Nếu nhiều mã xanh, thị trường tích cực; nhiều mã đỏ, thị trường điều chỉnh.

Thanh khoản : Giá trị giao dịch toàn thị trường (tỷ đồng), là “hơi thở” cho thấy dòng tiền mạnh hay yếu.

Những lưu ý cho F0 khi dùng bảng giá

Đừng chỉ nhìn màu sắc : Xanh – đỏ liên tục thay đổi, quan trọng là xu hướng tổng thể.

Xem thêm khối lượng : Giá tăng nhưng khối lượng thấp thì chưa chắc bền vững.

Kết hợp chỉ số thị trường : Đừng nhìn riêng một mã, hãy so sánh với diễn biến chung.

Tránh tâm lý FOMO : Nhiều F0 thấy cổ phiếu tím trần là lao vào mua, dễ bị “đu đỉnh”.

Dùng bảng giá như công cụ quan sát, không phải là “thầy bói” : Quyết định đầu tư cần thêm phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Đọc bảng giá chứng khoán không khó, chỉ như học “ngôn ngữ” mới: hiểu mã cổ phiếu, màu sắc, cột số liệu là đủ để theo dõi thị trường. Với nhà đầu tư F0, bảng giá là cửa ngõ đầu tiên giúp làm quen, nhưng đừng dừng lại ở việc nhìn màu xanh – đỏ. Khi biết kết hợp bảng giá với kiến thức phân tích cơ bản và kỷ luật đầu tư, bạn sẽ biến công cụ này thành “bản đồ” hữu ích trên hành trình tham gia chứng khoán.