Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thông tin về tiến độ xử lý hai dự án cao ốc IFC One Saigon và One Central HCM - những công trình từng được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc của trung tâm TP.HCM nhưng bỏ hoang suốt nhiều năm, gây mất mỹ quan đô thị.
Theo Sở Xây dựng, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon. Sau đó, thành phố đã chuyển đơn này đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, xử lý theo quy định.
Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu hướng xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.
Dự án IFC One Saigon (tên cũ là Saigon M&C Tower) tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), ngay góc giao Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng, được xem là vị trí “kim cương” giữa trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bên trong tòa cao ốc hiện được tận dụng làm bãi đỗ xe, không có hoạt động xây dựng đáng kể.
Công trình được cấp phép từ năm 2008, có vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, quy hoạch gồm khu văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Sau khi thi công được khoảng 80% phần thô, dự án dừng lại từ năm 2012. Trong thời gian “đắp chiếu”, dự án nhiều lần thay đổi cổ đông và bị thế chấp tại Maritime Bank, DongA Bank với tổng dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng - trở thành một trong những khoản nợ xấu lớn của hệ thống ngân hàng.
Năm 2017, VAMC từng thu giữ tòa nhà và đưa ra đấu giá nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia. Đến năm 2021, Viva Land xuất hiện với vai trò nhà phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon. Tháng 8/2022, công trình được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, song phần bên trong vẫn dừng thi công chờ kết luận thanh tra. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, dự án tiếp tục “án binh bất động” cho đến nay.
Đối với dự án khu phức hợp One Central HCM (tên cũ là The Spirit of Saigon, còn gọi là Khu tứ giác Bến Thành) – nằm đối diện chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết UBND TP đã có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, cho phép gia hạn tiến độ thực hiện thêm 48 tháng, đồng thời giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để triển khai theo quy định pháp luật.
One Central HCM nằm trên khu đất “vàng” với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão – Calmette – Lê Thị Hồng Gấm – Phó Đức Chính. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, vốn công bố khoảng 500 triệu USD, được định hướng phát triển thành khu phức hợp văn phòng, thương mại, căn hộ, khách sạn 6 sao.
Công trình khởi công từ năm 2012, hoàn thành phần hầm rồi dừng thi công nhiều năm. Đến giữa năm 2020, dự án được khởi động lại, nhưng đến năm 2022 tiếp tục rơi vào đình trệ khi các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt.
Thời điểm đó, Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) từng tiếp quản và đổi tên dự án thành Pearl, song sau đó logo Viva Land bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường. Cuối năm 2023, phần vốn của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, và gần đây bảng tên Masterise Homes lại xuất hiện trên hàng rào với vai trò nhà phát triển mới.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bên trong khu vực dự án One Central HCM đã xuất hiện một nhóm công nhân tiến hành thi công một số hạng mục nhỏ.
Những động thái mới của TP.HCM được kỳ vọng mở ra cơ hội “hồi sinh” hai dự án từng được xem là biểu tượng kiến trúc của trung tâm thành phố, vốn bị bỏ hoang suốt hơn một thập kỷ qua.