Cận cảnh lô đất 44 Trần Đình Xu, TP HCM - tài sản đầu tiên trong vụ Vạn Thịnh Phát vừa đấu giá

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM vừa đấu giá thành công lô đất đầu tiên bị kê biên trong vụ án Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lô đất này có diện tích hơn 1.157 m², tọa lạc tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM, với mặt tiền rộng gần 24 m và chiều dài hơn 48 m. Tài sản này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 408,5 tỉ đồng, thu hút 3 khách hàng đăng ký tham gia.

Kết quả, một công ty cổ phần đã trả giá cao nhất – 635 tỉ đồng, cao hơn gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm. Đơn vị trúng đấu giá đã thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền và được bàn giao đất theo đúng quy định.

Theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM, đây là tài sản đầu tiên trong vụ án Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công, mang ý nghĩa quan trọng trong việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho các trái chủ và bị hại trong vụ án.

Việc bán lô đất thành công với mức giá cao hơn dự kiến được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của thị trường đối với các tài sản “sạch” sau khi được cơ quan chức năng xử lý pháp lý.

Mặt tiền lô đất 44 Trần Đình Xu

Phóng viên Báo Người Lao Động cũng vừa có mặt tại khu đất này, ghi nhận nơi đây đã được rào chắn kín, cổng khóa, có nhân viên bảo vệ túc trực. Lô đất có 2 mặt tiền, gồm mặt chính hướng ra đường Trần Đình Xu và một mặt hẻm rộng khoảng 6 m, thuận tiện cho ô tô ra vào.

Người dân xung quanh cho biết trước đây, khu đất từng được thuê làm showroom ô tô nhưng đến năm 2022, đơn vị thuê đã dời đi. Đầu năm 2023, nhiều đơn vị môi giới bất động sản đăng tin rao bán khu đất với giá khoảng 400 tỉ đồng.

Nhân viên bảo vệ khu đất cho biết ông mới được thuê trông coi khoảng 3–4 ngày nay. “Tôi chỉ làm nhiệm vụ canh giữ và mở cửa khi có yêu cầu, còn chủ mới là ai, nơi này dự định xây gì thì tôi không nắm rõ” - người bảo vệ nói.

Ngay phía trước cổng chính, một tấm biển hiệu mới được treo lên, ghi Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Đầu tư Việt Nam, kèm mã số thuế. Công ty này thành lập ngày 1-8-2020, trụ sở trên đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TP HCM, với ngành nghề chính là dịch vụ công nghệ thông tin và các hoạt động liên quan máy vi tính.

Cận cảnh khu đất 44 Trần Đình Xu

Biển hiệu một công ty treo bên ngoài khu đất 44 Trần Đình Xu

Bên trong khu đất 44 Trần Đình Xu

Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết đến nay đã hoàn tất chi trả đợt 4 cho hơn 42.300 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan này đang tiếp tục thẩm định, đo vẽ và định giá các tài sản khác thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan cùng các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan để thực hiện thi hành án theo bản án đã có hiệu lực.



