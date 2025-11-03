Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phải xử lý mạnh hơn nữa với những người trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc

03-11-2025 - 15:04 PM | Bất động sản

HoREA đề nghị nâng mức xử lý vi phạm, đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), trong đó đề nghị siết chặt quy định tiền đặt trước và tăng chế tài với người trúng đấu giá bỏ cọc.

Theo HoREA, Điều 2 của dự thảo quy định mức tiền đặt trước tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm là cần thiết, thay cho mức cũ chỉ từ 10% – 20%. Việc nâng tỉ lệ tiền đặt trước sẽ giúp sàng lọc người tham gia, hạn chế tình trạng cá nhân, tổ chức không có nhu cầu thật nhưng đăng ký để “ôm đất” hoặc trục lợi. “Quy định hiện hành quá thấp đã tạo kẽ hở khiến nhiều trường hợp đấu giá bị hủy hoặc gây nhiễu thị trường” - HoREA phân tích.

Với mức đặt trước cao hơn, chỉ những nhà đầu tư có năng lực tài chính thật sự mới tham gia. Người trúng đấu giá sẽ được chuyển khoản tiền này thành tiền đặt cọc để thanh toán, còn người không trúng sẽ được hoàn trả trong vòng 3 ngày sau khi đấu giá kết thúc.

Phải xử lý mạnh hơn nữa với những người trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc- Ảnh 1.

Một khu dự án tái định cư ở Khu đô thị Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá

Đáng chú ý, HoREA đề xuất bổ sung quy định xử lý nghiêm người trúng đấu giá bỏ cọc hoặc chậm thanh toán tiền trúng đấu giá. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, người vi phạm cần mất toàn bộ tiền đặt trước hoặc tiền đặt cọc, đồng thời phải bồi thường chi phí tổ chức đấu giá, phí dịch vụ và các khoản chi phát sinh liên quan. Ngoài ra, họ còn bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định của Chính phủ.

“Dự thảo hiện nay chưa bao quát hết các tình huống vi phạm, đặc biệt là trường hợp người trúng đấu giá bỏ cọc dẫn đến quyết định công nhận kết quả bị hủy. Các khoản bồi thường hiện tại quá nhỏ, không đủ sức răn đe. Chỉ khi người vi phạm mất toàn bộ tiền cọc và chịu chế tài bổ sung thì mới hạn chế được hiện tượng đấu giá ảo” - ông Châu nêu rõ.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá đối với tổ chức kinh tế vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc bỏ cọc, thay vì chỉ áp dụng với cá nhân như trong dự thảo. Theo Hiệp hội, việc mở rộng đối tượng bị cấm là cần thiết, vì doanh nghiệp lớn sẽ e ngại bị cấm tham gia, còn doanh nghiệp nhỏ có thể lách luật bằng cách lập pháp nhân mới để tiếp tục dự thầu.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

