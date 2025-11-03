Hưng Yên công bố giá nhà ở xã hội Phố Nối từ 20,8 triệu đồng/m2

Về giá bán, nhà ở xã hội loại căn hộ cao 3,3 m được xác định là 20.800.000 đồng/m² diện tích sàn sử dụng. Nhà ở xã hội loại căn hộ cao 4,5 m có giá 25.788.000 đồng/m² diện tích sàn sử dụng.

Ảnh minh họa

Giá bán nêu trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng phần gác xép được phân bổ vào giá bán căn hộ.

Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, các mức giá bán nhà ở xã hội tại dự án đã bao gồm 10% lợi nhuận của chủ đầu tư và 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đây là giá bán căn hộ tính trên diện tích sàn sử dụng, được công bố công khai theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong việc xác định giá nhà ở xã hội.

Tổ hợp chung cư CT1, CT2 cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. Dự án gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng, có 1 tầng lửng và 1 tầng tum, tổng cộng cung cấp 1.076 căn hộ.

Phần lớn các căn hộ có diện tích từ 30 m² đến 50 m², một số căn lớn hơn đạt 70 m², phù hợp với người lao động và các hộ gia đình trẻ có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026. Hồ sơ đăng ký mua nhà đã được tiếp nhận từ ngày 30/8 đến 30/9, theo quy định về đối tượng, điều kiện và thứ tự ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.