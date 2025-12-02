Cận cảnh Quốc lộ 4B nối Quảng Ninh - Lạng Sơn trước ngày mở rộng
Quốc lộ 4B là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn, sau hơn 20 năm hoạt động tuyến đường trở nên bất cập khi đường bé, tồn tại nhiều dốc, khúc cua gấp và trở thành điểm nghẽn kết nối hành lang kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn với cao tốc của Quảng Ninh.
Quốc lộ 4B đoạn tỉnh Quảng NInh có tổng chiều dài hơn 25 km kết nối huyện Tiên Yên cũ của tỉnh Quảng Ninh với huyện Đình Lập cũ của tỉnh Lạng Sơn.
Tuyến đường được đầu tư từ những năm 2000 theo quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa rộng 5,5m.
Sau hơn 20 năm với vai trò là huyết mạch kết nối giao thương giữa vùng kinh tế cửa khẩu sầm uất của cả Quảng Ninh và Lạng Sơn, đến thời điểm này tuyến đường lộ ra nhiều bất cập, đặc biệt mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, ổ voi ổ gà.
Cùng với đó, trên tuyến tồn tại nhiều khuyết điểm như đường bé, nhiều khúc cua tay áo.... Đặc biệt tuyến đường có nhiều khúc cua kết hợp với dốc trên 10% gây khuất tầm nhìn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Một người dân sinh sống tại khu vực gần Cảng Mũi Chùa, xã Tiên Yên (cuối tuyến đường 4B), cho biết tuyến đường bé, nhiều khúc cua và nguy hiểm hơn vào buổi tối khi ở đây không có đèn đường.
Đặc biệt, từ khi có cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua thì đây thì tuyến quốc lộ 4B này trở thành tuyến đường kết nối duy nhất từ nút giao Mũi chùa của cao tốc đến Quốc lộ 18 và tuyến đường kết nối với Lạng Sơn. Hàng ngày hàng trăm lượt container, xe khách chạy qua tuyến đường này khiến tuyến đường lộ ra nhiều bất cập.
Cùng với đó việc Lạng Sơn đang làm và sắp khánh thành mở rộng Quốc lộ 4B khiến tuyến đường hơn 25 km còn lại của phía Quảng Ninh trở thành nút thắt cổ chai trong hành lang kết nối kinh tế Quảng Ninh - Lạng Sơn.
Để phá bỏ tình cảnh nghẽn cổ chai trên, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất và thông qua dự án mở rộng Quốc lộ 4B có tổng chiều dài 25,7 km với điểm đầu tuyến tại Km 80+00 thuộc địa phận xã Điền Xá (ranh giới giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh), điểm cuối tuyến tại Km 107+00 thuộc khu vực Cảng Mũi Chùa, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 12-17 mét, tương đương 2-4 làn xe, hạ dốc và nắn lại một số khúc cua tay áo. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.804,24 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, trong đó khoảng 380 tỷ đồng dành cho đền bù, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2025-2028).
Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện lập quy hoạch chi tiết tuyến đường, các phương án giải phóng mặt bằng và sẵn sàng khởi công vào ngày 19/12 tới đây.
Việc việc nâng cấp Quốc lộ 4B sẽ giúp mở rộng không gian của Quốc lộ 4B với cao tốc của Quảng Ninh dài gần 180 km, kết nối các cửa khẩu sầm uất của tỉnh Lạng Sơn với Quảng Ninh và các cảng biển lớn của Quảng Ninh, Hải Phòng.
Theo
Tiền Phong
