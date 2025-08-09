Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại

09-08-2025 - 11:31 AM | Lifestyle

Căn hộ chung cư được thiết kế lại toàn bộ không gian, tối ưu công năng và nâng cấp nội thất cho gia chủ có một tổ ấm hiện đại và kết nối.

Được thiết kế theo phong cách Modern Organic thanh lịch, tối giản, gần gũi tự nhiên. Sau cải tạo căn hộ đã lột xác hoàn toàn.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 1.

Với tinh thần "Sống chậm – Sống chất", toàn bộ căn hộ được tái cấu trúc lại để tạo nên sự kết nối liền mạch giữa các khu vực chức năng. Mỗi chi tiết trong không gian đều được thiết kế có chủ đích.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 2.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 3.

Không gian mở giữa phòng khách – bếp, sử dụng nội thất gỗ nguyên bản phối với tông beige chủ đạo tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn. Phòng khách được bố trí tối giản, tập trung vào cảm xúc, ánh sáng và sự thảnh thơi trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 4.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 5.

Hệ sàn xương cá cao cấp kết hợp ánh sáng tự nhiên giúp không gian luôn sáng và sang trọng. Bàn ăn liền khối, ghế bo tròn lưng tựa, vừa mang tính thẩm mỹ vừa đảm bảo công năng sử dụng cho gia đình trẻ hiện đại.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 6.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 7.

Màu sắc và chất liệu nội thất được lựa chọn đồng bộ tạo cảm giác an toàn và ấm cúng cho gia chủ.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 8.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 9.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 10.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 11.

Căn hộ 75m2 được tái cấu trúc tạo không gian liền mạch và hiện đại- Ảnh 12.

Tường ốp vân nhám và các chi tiết bo góc mềm mại, đúng tinh thần thiết kế organic hiện đại giúp tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian cũng như nuôi dưỡng các cảm xúc lành mạnh.

Theo Thuý Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều lần đầu Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi mua căn nhà thứ 2 trước tuổi 30

Điều lần đầu Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi mua căn nhà thứ 2 trước tuổi 30 Nổi bật

Tóc Tiên xinh hết nước chấm tổng duyệt Concert Quốc Gia, bật mí 1 thông tin chưa từng có

Tóc Tiên xinh hết nước chấm tổng duyệt Concert Quốc Gia, bật mí 1 thông tin chưa từng có Nổi bật

Có gì ở đoàn tàu hạng sang đi dọc Việt Nam, giá vé tới 220 triệu đồng/người: tổng hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt, dịch vụ sang xịn như khách sạn 5 sao

Có gì ở đoàn tàu hạng sang đi dọc Việt Nam, giá vé tới 220 triệu đồng/người: tổng hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt, dịch vụ sang xịn như khách sạn 5 sao

11:11 , 09/08/2025
Chỉ với 1 bức ảnh mà Subeo – con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khiến chị em phải thốt lên: Chuẩn xé truyện bước ra

Chỉ với 1 bức ảnh mà Subeo – con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khiến chị em phải thốt lên: Chuẩn xé truyện bước ra

11:10 , 09/08/2025
Bên trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của vợ chồng con cả Beckham: Tiệc xa hoa 200 khách, nhà nội không được mời!

Bên trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của vợ chồng con cả Beckham: Tiệc xa hoa 200 khách, nhà nội không được mời!

11:02 , 09/08/2025
Tuổi 15 của "cậu cả" Subeo

Tuổi 15 của "cậu cả" Subeo

10:42 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên