Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng

Thanh tra xây dựng TPHCM đã yêu cầu dừng thi công trình vào tháng 12/2019, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Siêu Thành. Theo đó, công ty này vi phạm về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, Công ty Siêu Thành bán căn hộ thuộc dự án Kingsway Tower khi chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định, mức phạt là 275 triệu đồng.