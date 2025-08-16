Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng

16-08-2025 - 07:05 AM | Bất động sản

Dự án Kingsway Tower ở phường Bình Hưng Hoà (TPHCM) bị dừng thi công hơn 6 năm qua, trễ hạn giao nhà gần 8 năm đang lâm vào cảnh tả tơi. Toà án xác định, chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower lừa bán cho 496 người, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 1.

Dự án Kingsway Tower (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) bị dừng thi công gần 6 năm qua. Dự án do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích khu đất 7.082m2, quy mô 496 căn hộ chung cư.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 2.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong quá trình thi công dự án Kingsway Tower đã xảy ra nhiều sai phạm so với thiết kế ban đầu. Tháng 10/2019, Thanh tra xây dựng TPHCM đã vào cuộc để thanh tra, phát hiện chủ đầu tư dự án Kingsway Tower đã tự ý xây vách ngăn ở các tầng shophouse (tầng 2, 3, 4). Thay đổi chiều cao các tầng như tầng 1 tăng 0,1m; tầng 2 và tầng 3 tăng 1 m; tầng 4 tăng 0,3m. Từ tầng 5 đến tầng 20 mỗi tầng giảm 0,15m. Xây dựng ngăn phòng bên trong các shop tại khu vực thương mại dịch vụ của tầng 2, 3, 4.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 3.

Thanh tra xây dựng TPHCM đã yêu cầu dừng thi công trình vào tháng 12/2019, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Siêu Thành. Theo đó, công ty này vi phạm về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, Công ty Siêu Thành bán căn hộ thuộc dự án Kingsway Tower khi chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định, mức phạt là 275 triệu đồng.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 4.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Siêu Thành đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc tăng giảm chiều cao các tầng không làm thay đổi đến tổng chiều cao dự án 74,6m, không thay đổi kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu quản lý kiến trúc và không thay đổi vị trí xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng...

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 5.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, dự án bị ngừng thi công.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 6.

Đến ngày 12/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân và phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án Kingsway Tower.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 7.

Theo cáo trạng, dự án Kingsway Tower ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017, đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. Ông Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Đến năm 2017, ông Thanh chỉ định bà Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 8.

Quá trình thực hiện dự án, ông Thanh, bà Phượng và bà Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 9.

Ông Trịnh Minh Thanh là người đã chỉ đạo bị cáo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang - do ông Thanh làm giám đốc, thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 10.

Bị cáo Võ Thị Phượng là người đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn 496 khách hàng, giúp sức và chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Giúp sức tích cực cho ông Thanh chiếm đoạt tài sản và được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 11.

Bị cáo Trần Thị Thùy Trang dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án, bị cáo Trang vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng- Ảnh 12.

Hành vi của ông Thanh, bà Phượng và bà Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Trịnh Minh Thanh đã chết do COVID-19 nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra. Hiện tại, số phận dự án Kingsway Tower vẫn treo lơ lửng, không biết đến bao giờ khách hàng mới được nhận nhà.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HoREA khẩn thiết kiến nghị bỏ quy định bất hợp lý về nộp bổ sung tiền sử dụng đất

HoREA khẩn thiết kiến nghị bỏ quy định bất hợp lý về nộp bổ sung tiền sử dụng đất Nổi bật

Nhà đầu tư đổ bộ, đất nền giá thấp…thổi bùng kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS Đà Nẵng

Nhà đầu tư đổ bộ, đất nền giá thấp…thổi bùng kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS Đà Nẵng Nổi bật

Điểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các "ông lớn" tỷ đô

Điểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các "ông lớn" tỷ đô

07:07 , 16/08/2025
Tháp trắng Blanca sở hữu tầm nhìn triệu đô giữa lòng Vũng Tàu

Tháp trắng Blanca sở hữu tầm nhìn triệu đô giữa lòng Vũng Tàu

19:30 , 15/08/2025
Taseco Land rót gần 6.500 tỷ đồng vào 2 dự án khu đô thị mới tại Bắc Ninh

Taseco Land rót gần 6.500 tỷ đồng vào 2 dự án khu đô thị mới tại Bắc Ninh

19:28 , 15/08/2025
Tiềm năng thương mại - dịch vụ tại dự án The Centric, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tiềm năng thương mại - dịch vụ tại dự án The Centric, Thủy Nguyên, Hải Phòng

17:30 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên