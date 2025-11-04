Cặp anh em là NSƯT nổi tiếng, gia tộc lừng lẫy: U70 đều không vợ không con, người là giám đốc, người ở trọ

Đó chính là cặp anh em NSƯT Thành Lộc và NSƯT Bạch Long. Bạch Long sinh năm 1959 còn Thành Lộc sinh năm 1961, là anh em ruột, con trai NSND Thành Tôn và nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai – đời thứ 3 trong gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ lừng lẫy ở miền Nam với 6 đời làm nghề.

Chị của Bạch Long, Thành Lộc là Bạch Lê cũng là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời. Trong gia tộc này còn có nhiều cái tên sáng giá như: NSND Thanh Tòng, NSƯT Trường Sơn, nghệ sĩ Thanh Loan, Thanh Sơn, NSND Quế Trân, NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Thanh Thảo…

Là con nhà nòi nên từ nhỏ, anh em Bạch Long và Thành Lộc đã được đứng trên sân khấu biểu diễn và nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả. Vậy nhưng cuộc đời mỗi người một số phận dù cả hai đều nổi tiếng và tài năng.

Anh em NSƯT Thành Lộc và NSƯT Bạch Long.

NSƯT Thành Lộc: Nhà quận 1, làm chủ sân khấu Thiên Đăng, U70 không vợ không con

Thành Lộc lên sân khấu từ năm 8 tuổi, tính đến nay đã có hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật với vài trăm vai diễn lớn nhỏ. Ông được mệnh danh là “phù thủy sân khấu” nhờ khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Thành Lộc có nhiều năm gắn bó với IDECAF trong vai trò Giám đốc nghệ thuật kiêm diễn viên và để lại dấu ấn sâu sắc trong nhiều vở diễn đình đám của sân khấu này. Tuy nhiên, năm 2023, nam nghệ sĩ rời sân khấu kịch IDECAF và thành lập sân khấu mang tên Thiên Đăng.

Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu thì nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với những vai diễn trên sân khấu.

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng nghệ sĩ Thành Lộc lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng, anh đã trải qua không dưới 10 mối tình. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tình ấy đều không có cái kết trọn vẹn.

Bước qua nhiều mối tình, ở tuổi ngoài 60, Thành Lộc vẫn lẻ bóng, không vợ con. Về lý do không kết hôn, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi không có hứng thú với chuyện lập gia đình vì không muốn muốn làm khổ ai cả. Ở tuổi này lập gia đình làm khổ người ta. Nếu sinh con làm khổ con nữa. Thôi, cứ vậy đi, quẳng gánh lo đi mà vui sống".

NSƯT Thành Lộc.

Anh an yên với cuộc sống không vợ không con.

Thỉnh thoảng đi du lịch tận hưởng cuộc sống.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đang ở căn nhà do cha mẹ để lại nằm trong một con hẻm đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM. Anh hài lòng với cuộc sống một mình và xem cô đơn là chất liệu để tìm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.

Khi không bận rộn, Thành Lộc thích đi du lịch, dạo phố, hay đơn giản là thưởng thức bữa trà chiều mỗi ngày ở địa điểm quen thuộc, nhìn ngắm đường phố. Anh thường gặp gỡ bạn bè để hàn huyên, trò chuyện.

Thành Lộc bày tỏ, anh sẽ hiến xác cho y học khi nằm xuống vì sống độc thân nên không ràng buộc ai. Hơn nữa, nam nghệ sĩ cũng muốn cống hiến chút sức lực của mình cho nền y học nước nhà.

Bạch Long: Mấy chục năm ở trọ, bạn gái đi lấy chồng vì chờ mãi không được cầu hôn

Bạch Long nổi tiếng với tâm huyết vô bờ bến trong việc "bảo tồn cải lương". Năm 1990, ông thành lập sân khấu Đồng Ấu để đào tạo và phát triển tài năng cho các nghệ sĩ trẻ theo đuổi cải lương tuồng cổ. Học trò của ông có nhiều người là nghệ sĩ nổi tiếng như Quế Trân, Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh…

Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động, Đồng Ấu gặp khó khăn về tài chính và cuối cùng phải đóng cửa. Từ cải lương, Bạch Long chuyển sang diễn kịch nói và trở thành cái tên được yêu mến tại sân khấu IDECAF, với series "Ngày xửa ngày xưa”.

Hiện tại, bên cạnh việc tham gia diễn xuất, ông còn mở lớp dạy biểu diễn tuồng cổ, cải lương và kịch nói cho một nhóm học trò và duy trì hoạt động của đoàn tuồng cổ Đồng ấu Bạch Long mỗi tháng 1 suất diễn.

Về đời tư, NSƯT Bạch Long trải qua nhiều thăng trầm, đi qua nhiều mối tình từ ngọt ngào đến cay đắng và đều không có cái kết hạnh phúc.

NSƯT Bạch Long.

Anh cũng sống một mình, ở nhà trọ mấy chục năm nay.

U70 không vợ không con nhưng anh rất lạc quan.

Trả lời phỏng vấn trên báo Đời sống pháp luật, nghệ sĩ Bạch Long cho biết: " Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi chỉ tập trung làm nghề, hỗ trợ học trò, không quan tâm chuyện tình cảm nữa.

Kỳ lạ là tôi quen ai cũng thế, cứ lúc tính đến chuyện hôn nhân là đổ vỡ. Có thể ơn trên bắt tôi phải vậy để mình còn thì giờ tập trung vào nghệ thuật, lo cho học trò ".

Nam nghệ sĩ không cảm thấy nuối tiếc khi sống độc thân, không vợ con mà hài lòng với những gì mình có. Ông không sợ chết trong cô độc khi nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả cũng như học trò.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Bạch Long sống một mình trong căn nhà thuê tại quận Phú Nhuận với giá khoảng 5-6 triệu đồng một tháng.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng NSƯT Bạch Long luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Ông nói trên Vnexpress: "Tinh thần của tôi bây giờ thoải mái, không vướng bận chuyện gia đình. Thù lao làm nghề đủ cho tôi trả tiền trọ, cơm nước qua ngày. Tôi chưa bao giờ thấy buồn, trái lại, vui với việc được đi diễn đều đặn, truyền nghề cho bạn trẻ ".