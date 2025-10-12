Phó chủ tịch Quyền Linh ăn mặc giản dị, ôm chặt một nữ NSƯT từ Mỹ về

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại sân khấu Trương Hùng Minh của nghệ sĩ Minh Nhí.



Quyền Linh ôm Ngọc Huyền

Được biết, nữ nghệ sĩ rất bận rộn các công việc buôn bán, đi show khắp nơi, vừa đi show tại Canada và Mỹ xong nhưng vẫn bay về Việt Nam vài ngày chỉ để tham dự các lễ cúng Tổ rồi lại bay về Mỹ.

Trước khi tới sân khấu Trương Hùng Minh, Ngọc Huyền đã dự lễ cúng Tổ tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long ở nhà nghệ sĩ Bình Tinh.

Ngọc Huyền vừa tới sân khấu Trương Hùng Minh đã được đông đảo bạn bè đồng nghiệp chào đón, hỏi han, cho thấy cô rất được lòng các đồng nghiệp dù đi Mỹ đã lâu.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi vừa đáp máy bay ngày hôm qua, tập tuồng cho đoàn Huỳnh Long rồi chạy sang đây thắp nhang cúng Tổ luôn, chưa đi được đâu. Tối mai tôi lại về đoàn Huỳnh Long diễn.

Tuyền Mập xin vai Ngọc Huyền

Hôm nay vui quá. Thực ra hôm nay có rất nhiều nơi không tổ chức cúng Tổ nhưng ở sân khấu này vẫn cúng Tổ rất hoành tráng, không khí đông vui, nhộn nhịp. Đây là sân khấu của ông anh tôi Minh Nhí cùng Việt Hương.

Tôi chúc sân khấu Trương Hùng Minh và đoàn kịch Việt Hương lúc nào cũng ăn nên làm ra".

MC - Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam Quyền Linh ăn mặc khá giản dị, chỉ đội mũ lưỡi trai và mặc áo phông đứng ngoài cửa, vừa thấy Ngọc Huyền tới liền ôm chặt đàn em.

Bên trong sân khấu, danh hài Việt Hương đang thắp hương cúng Tổ, vừa thấy Ngọc Huyền bước vào cũng tới ôm hôn thắm thiết và hẹn gặp ngoài cửa.

Các nghệ sĩ trẻ đàn em thấy Ngọc Huyền cũng tới xin chụp hình chung. Đặc biệt, nghệ sĩ Tuyền Mập vừa thấy Ngọc Huyền đã quấn quýt lao tới ôm hôn và xin vía giàu có của đàn chị.

Tuyền Mập vừa cúi đầu trước Ngọc Huyền vừa nói: "Chị ơi cho em xin vía chạy show, kiếm tiền, xin vía hát hay, xin vía làm phim".

Ngọc Huyền hào phóng nói: "Tôi cho hết vía luôn, em yêu của tôi".

Tiếp đó, Tuyền Mập còn ngồi dưới chân Ngọc Huyền và hỏi sao chưa mời mình đóng phim. Ngọc Huyền phải thanh minh rằng chưa có vai nào phù hợp với Tuyền Mập.