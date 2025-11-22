Cập nhật khẩn: Zalo bổ sung tính năng "Bản đồ SOS" giúp định vị người kẹt trong lũ

Trước diễn biến ngập lụt ngày càng căng thẳng, Zalo vừa nâng cấp tính năng SOS bằng việc bổ sung “Bản đồ”. Điều này nhằm giúp lực lượng chức năng và cộng đồng ứng cứu chính xác theo vị trí thực tế của người đang cần trợ giúp, nhờ đó người dân có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh việc hỗ trợ người gặp nạn thông báo tình trạng bản thân đến bạn bè, người thân trên Nhật ký Zalo, với “Bản đồ Zalo SOS” vừa được ra mắt, vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ, và cộng đồng xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý.

Tính năng này được Zalo xây dựng khẩn cấp trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

“Bản đồ Zalo SOS” sở hữu một số chức năng quan trọng như sau:

Hiển thị tọa độ và thông tin người cần trợ giúp: Khi người dân gửi yêu cầu cứu trợ qua SOS trên Zalo, thông tin về vị trí và nhu cầu sẽ được đưa lên bản đồ để các bên liên quan theo dõi.

Phân loại trạng thái bằng màu sắc: Màu đỏ cho các trường hợp cần cứu trợ, màu xanh cho các trường hợp đã được cứu. Việc phân loại này giúp các cơ quan chức năng và lực lượng tình nguyện phân bổ nguồn lực hợp lý để hỗ trợ người đang gặp khó khăn tốt hơn.

Lọc theo địa phương: Lực lượng chức năng có thể lọc và xem các yêu cầu cứu trợ theo từng địa bàn, giúp điều phối đội cứu hộ tại chỗ hiệu quả hơn.

Cập nhật trạng thái sau cứu trợ: Khi người cứu hộ xác nhận cứu trợ thành công, trạng thái trên bản đồ sẽ được chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, giúp lực lượng cứu hộ đánh dấu được các trường hợp đã được trợ giúp để phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng Bản đồ Zalo SOS

Cách cập nhật thông tin trên bản đồ cứu hộ của Zalo SOS

Hiện tại, tính năng Zalo SOS sẽ mặc định mở tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những người dân đang nguy cấp có thể làm theo hướng dẫn để thông tin của mình hiển thị trên “Bản đồ Zalo SOS” giúp lực lượng chức năng và cộng đồng tiếp cận nhanh:

Bước 1: Chia sẻ tình trạng trên Zalo SOS. Các thông tin cần thiết bao gồm vị trí, tình trạng, yêu cầu cứu hộ/ cứu trợ.

Bước 2: Thông tin SOS được gửi tự động lên “Bản đồ Zalo SOS” và hiển thị dạng chấm đỏ tại vị trí tương ứng kèm với thông tin tọa độ chi tiết.

Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể nhận diện điểm báo và sử dụng bộ lọc để xác định những nạn nhân ở gần nhất.

Bước 4: Sau khi hoàn tất cứu trợ, lực lượng cứu hộ sẽ bấm nút “Đánh dấu đã hỗ trợ” để cập nhật trạng thái trường hợp cứu trợ trên bản đồ, chấm đỏ sẽ chuyển thành màu xanh báo hiệu nhiệm vụ đã được xử lý.

Với việc bổ sung thêm bản đồ vào Zalo SOS, Zalo hy vọng giúp cộng đồng và người dùng có thể tìm thấy sự hỗ trợ kịp thời trong các thời điểm thiên tai nguy cấp.

Bên cạnh tính năng Zalo SOS , nhiều năm qua, Zalo cũng đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong công tác cảnh báo trước, trong và sau thiên tai, phổ cập kiến thức về các loại hình thiên tai và cách phòng chống đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Mỗi năm, Zalo đã gửi đi hàng trăm triệu tin nhắn khẩn cấp về thiên tai đến người dùng.