Cập nhật lợi nhuận ngân hàng đến 24/4: HDBank vượt VPBank và ACB, trở thành ngân hàng tư nhân lãi lớn thứ hai hệ thống

Mới nhất, HDBank đã công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 6.582 tỷ đồng, tăng ấn tượng 33% so với cùng kỳ năm ngoái (4.028 tỷ đồng). Với mức tăng trưởng này, HDBank đã vượt qua cả ACB và VPBank, trở thành ngân hàng tư nhân lãi cao thứ hai hệ thống, chỉ sau Techcombank.

Đây cũng là quý đầu tiên HDBank chính thức khởi động mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng và bền vững trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030.

Trong quý 1/2025, ROE của HDBank tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 29,62%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 9.205 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 711.311 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 465.321 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2024; dư nợ tín dụng đạt 449.901 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2024. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 14,9%, mức cao toàn ngành.

Trước HDBank, hầu hết ngân hàng tư nhân lớn đều đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025. Trong đó, Techcombank tiếp khẳng định vị thế của mình khi là ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất. Với lợi nhuận trước thuế đạt 7.236 tỷ đồng, ngân hàng này tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, dù giảm tăng 7% so với quý 1/2024.

VPBank kết thúc quý 1 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024 (4.182 tỷ đồng). Mặc dù có mức tăng trưởng khá ấn tượng, VPBank vẫn bị HDBank vượt về quy mô lợi nhuận.

Trong khi đó, ACB lại ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận trong quý 1/2025. Với lợi nhuận trước thuế đạt 4.600 tỷ đồng, ACB đã giảm 6% so với cùng kỳ năm 2024 (4.892 tỷ đồng).

SHB có một quý kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 1/2024 (4.017 tỷ đồng).

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong quý 1/2025 vẫn diễn biến tích cực với 12/17 nhà băng công bố lợi nhuận tăng trưởng dương. Trong đó, một số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng rất mạnh như SeABank, ABBank, VietABank, Nam A Bank. Ngược lại, đã có một số ngân hàng báo cáo lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ 2024 là Techcombank, ACB, PGBank, VIB, OCB.