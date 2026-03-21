Cát bay phủ kín công viên mới đầu tư nghìn tỷ bên bờ biển ở TPHCM

21-03-2026 - 11:07 AM | Bất động sản

Gió mùa đông bắc thổi cát từ bãi biển tràn vào Công viên Thùy Vân tại Bãi Sau, thuộc phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng (TP.HCM). Lượng cát khổng lồ vùi lấp thảm cỏ, cây xanh khiến công nhân phải gồng mình dọn cát đưa trở lại bờ biển. Đây là công viên lớn nhất nhì khu vực vừa được đầu tư xây dựng với 1100 tỷ đồng.

Công nhân của Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu được huy động thu gom cát tràn vào công viên dọc đường Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM).

Tuy nhiên, việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn khi cát liên tục bị gió thổi ngược từ biển vào, phủ kín trở lại chỉ sau vài giờ.

Nhiều khu vực vừa được làm sạch buổi sáng thì đến chiều đã bị cát vùi dày. Thảm cỏ, bồn cây, khu vui chơi, tủ rác, lối đi… bị phủ kín bởi cát.

Cát phủ dày lối đi trên Công viên Thùy Vân

Một đoạn cuối công viên, lối đi bộ bị cát vùi lấp, tràn lên mép đường Thùy Vân.

Tại nhiều khu vực trồng hoa, lưới che được giăng để chắn cát, nhưng nhiều tấm đã bị gió xé rách, không còn phát huy hiệu quả.

Một tấm lưới giăng bị cát bay vùi lấp

Tình trạng cát bay diễn ra trong khoảng nửa tháng trở lại. Hàng ngày, công nhân phải gồng mình từ sáng sớm để dọn cát, người dân, du khách mới có không gian vui chơi.

Cát được thu gom đổ trở lại bờ biển

Xe múc tạo rãnh dọc bờ kè dọc công viên để ngăn cát bay và mở lối xuống biển cho du khách.

Đại diện Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, cho biết đã đề xuất trồng thêm các hàng cây ven biển như phong ba, nho biển nhằm tạo hàng rào chắn cát.

Được biết, Công viên Thùy Vân được khánh thành cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, trên diện tích hơn 19 ha trải dài khoảng 3,2km. Công trình công viên Thùy Vân và tháp Tam Thắng trở thành điểm đến thu hút du khách đến vui chơi, tắm biển Vũng Tàu.

Theo An Viên

Tiền Phong

CEO Cường Đô La từng nổ sóng TikTok chốt 500 booking nhưng nay đội quân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "vượt mặt" với 3.000 booking liền kề trên livestream, một tỷ phú khác cũng bám sát cuộc đua

CEO Cường Đô La từng nổ sóng TikTok chốt 500 booking nhưng nay đội quân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "vượt mặt" với 3.000 booking liền kề trên livestream, một tỷ phú khác cũng bám sát cuộc đua Nổi bật

Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes

Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes Nổi bật

11:04 , 21/03/2026
11:04 , 21/03/2026
11:03 , 21/03/2026
11:02 , 21/03/2026

