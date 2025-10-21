Cầu thang và sân chơi trẻ em thú vị trong nhà ống diện tích nhỏ
Đây là ví dụ điển hình về sự sáng tạo và tối ưu trong thiết kế kiến trúc đô thị, nơi không gian nhỏ hẹp không còn là hạn chế mà là cơ hội để tạo ra những công trình độc đáo và ấn tượng.
Công trình là dự án thiết kế và tổ chức lại công năng nhà ống xen kẹt trong thành phố trong diện tích siêu nhỏ chỉ 35m2, phá vỡ giới hạn đưa được không gian vui chơi và thư giãn cho trẻ em theo trục đứng căn nhà.
Bắt đầu từ tầng trệt với phần sàn lót sỏi và đá cùng cây xanh, dẫn lên trục cầu thang gỗ và sắt tới sân thượng.
Mỗi bậc thang và khu vực chiếu nghỉ là một khoảng không gian vui chơi cho các bé và nơi thư giãn của người lớn.
Trục cầu thang cũng là trục thông khí, dẫn lối ánh sáng tự nhiên từ giếng trời và dẫn vào các phòng sinh hoạt.
Trên cùng là không gian thoáng mở nhất để gia chủ trồng cây xanh và tận hưởng bồn ngâm.
Tiền Phong