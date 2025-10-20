Ông trùm xây dựng Coteccons lý giải doanh thu tỷ đô nhưng lợi nhuận 'mỏng'

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 20/10, nhiều cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) thắc mắc việc doanh thu của Coteccons rất lớn, trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ tương đương 2% doanh thu. Đây là mức lợi nhuận rất thấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Coteccons diễn ra vào trưa 20/10 tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Năm tài chính 2025 (từ 1/7/2024 – 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần gần 24.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 456 tỷ đồng, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng đến 47%.

Giải đáp thắc mắc doanh thu cao nhưng lợi nhuận quá thấp, ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng giám đốc Coteccons, chia sẻ thị trường xây dựng hiện cũng chưa quá sáng sủa và có sự cạnh tranh rất lớn. Bên cạnh đó là biến động về giá vật tư, nhân công. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

“Khi chúng tôi nhận dự án, chúng tôi cân nhắc rất kỹ về độ an toàn của dự án, và có kế hoạch hoàn thành công trình rõ ràng. Tránh tình trạng thi công kéo dài dẫn đến chi phí bị đội lên cao”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, năm tài chính 2026, Coteccons sẽ không trích lập dự phòng thêm. Công ty cũng lên kế hoạch xử lý nợ xấu. Việc xử lý nợ xấu sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ dự án, kế hoạch khách hàng. Ông hy vọng năm nay lợi nhuận sẽ được cải thiện nhờ vào việc xử lý các khoản nợ xấu ở những năm trước.

Coteccons tham gia vào nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia. (Ảnh: Đ.V)

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 29.700 tỷ đồng, tăng hơn 6.800 tỷ đồng sau một năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 9.000 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là hơn 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đạt 1.054 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo, doanh thu quý I niên độ tài chính 2026 (1/7-30/9/2025) đã đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 56,6%, trong khi giá trị hợp đồng chưa thực hiện đạt mức kỷ lục 51.600 tỷ đồng – tạo dư địa lớn cho tăng trưởng các năm tới.

Giai đoạn 2025 – 2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20 – 30%/năm, đồng thời tham gia mạnh mẽ hơn vào các dự án đầu tư công và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trả lời cổ đông về chiến lược đầu tư ra nước ngoài, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons, cho hay công ty đã theo đuổi điều này trong những năm gần đây, và tới nay đã đạt được những kết quả đáng kể.

Coteccons đã hoàn thành dự án tại Campuchia, Lào, Ấn Độ, hiện diện tại Mỹ, Arab Saudi, Đài Loan. Chiến lược đầu tư nước ngoài sẽ chú trọng các thị trường như: Mỹ, Trung Đông và Đài Loan. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ không bỏ lỡ các thị trường như Georgia hay Kazakhstan.

Theo ông Bolat Duisenov, khi mở rộng ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp sẽ chọn hướng đi khác biệt, tập trung vào các thị trường ngách thay vì cố gắng “làm tất cả mọi thứ”.

Hiện Coteccons là doanh nghiệp xây dựng có doanh thu cao nhất Việt Nam. Năm tài chính 2026 (1/7/2025 – 30/6/2026), doanh nghiệp đưa ra kế hoạch doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu năm tài chính 2025, xây dựng dân dụng chiếm hơn 50% (tương đương 12.541 tỷ đồng), công nghiệp hơn 30% (8.494 tỷ đồng), các mảng khác chiếm hơn 10%.

Điều đáng chú ý là ông lớn xây dựng đã ghi nhận doanh thu từ mảng hạ tầng (khoảng 500 tỷ đồng) – đánh dấu “mùa gặt” đầu tiên trong lĩnh vực này sau 3 năm theo đuổi.

Hiện Coteccons đã đặt chân vào các dự án hạ tầng lớn như khu phức hợp phục vụ Apec tại Phú Quốc, sân bay Phú Quốc, nhà ga hàng hoá sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình. Cơ cấu doanh thu nghiêng về thị trường trong nước với tỷ trọng 70%, còn lại là các dự án nước ngoài.