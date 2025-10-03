CC1 được cấp hạn mức tín dụng 1.800 tỷ đồng

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấp thuận hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)- Chi nhánh Quận 4.

Theo đó, hạn mức tín dụng là 1.800 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó hạn mức kinh doanh vật tư xây dựng (cho vay, bảo lãnh) 300 tỷ đồng và hạn mức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng 1.500 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn nhằm cho vay và bảo lãnh. Biện pháp bảo đảm đối với hạn mức tín dụng kinh doanh vật tư xây dựng gồm cổ phiếu CC1 và/hoặc thẻ tiền gửi phát hành tại Sacombank; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh vật tư xây dựng.

Ảnh minh họa

Còn đối với hạn mức tín dụng tài trợ hợp đồng thi công xây dựng, tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng xây dựng, thi công công trình.

Trong một diễn biến khác, mới đây CC1 đã có văn bản thông báo bán 337.800 cổ phiếu quỹ nhằm mục đích tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 2/10/2025 đến ngày 1/11/2025.

Giá bán được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, cụ thể giá đặt bán phải lớn hơn hoặc bằng giá tham chiếu trừ đi 50% của biên độ dao động giá tính theo giá tham chiếu.

Trước đó, CC1 cũng đã có Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thanh- Giám đốc Điều hành xây lắp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty kể từ ngày 18/9/2025.

Theo đó, ông Thanh có nhiệm vụ quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao theo phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi quyền hạn, vị trí đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và của CC1.



