CC1 muốn thoái bớt vốn tại một công ty con

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái 60% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (Công ty HPRC).

Theo đó, sau khi hoàn tất giao dịch, CC1 sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty HPRC từ 75% xuống còn 15% và doanh nghiệp này sẽ không còn là công ty con của CC1. Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch chuyển nhượng là trong năm 2025.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc CC1 chủ động tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên.

Đồng thời quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn giá chuyển nhượng (không thấp hơn giá trị vốn gốc đã đầu tư ban đầu); phương thức, tiến độ và điều kiện chuyển nhượng; các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (Công ty HPRC) được thành lập từ ngày 19/6/2017, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 900 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm CC1 góp 360 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 40%); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 25%); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam- TNHH MTV (nay là Tổng Công ty IDICO – CTCP) góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 25%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông 9 góp 90 tỷ đồng (tỷ lệ 10%).

Đến ngày 24/2/2022, vốn điều lệ của Công ty HPRC giảm xuống còn 404 tỷ đồng. Trong đó, CC1 góp 360 tỷ đồng (tỷ lệ 89,109%); còn Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ góp 44 tỷ đồng (tỷ lệ 10,891%).

Chỉ sau đó vài ngày (ngày 28/2/2022), Công ty HPRC lại tăng vốn điều lệ trở lại mức 900 tỷ đồng. Trong đó, CC1 góp 675 tỷ đồng (tỷ lệ 75%); còn Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 25%).

Theo cập nhật mới nhất ngày 12/10/2024, ông Hà Văn Hân (SN 1984) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty HPRC.

Được biết Công ty HPRC được thành lập để thực hiện dự án Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng. Dự án này quy mô chiều dài 29,54 km, chiều rộng nền đường B= 12m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.250 tỷ đồng.