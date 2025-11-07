CEO Coolmate Phạm Chí Nhu: Muốn thắng trên Amazon, đừng chọn chiến lược cạnh tranh bằng giá vì sẽ không ai "win" cả

Tại Hội nghị Thường niên 2025 của Amazon Global Selling Việt Nam, ông Phạm Chí Nhu - CEO, nhà sáng lập Coolmate đã có những chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu may mặc Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua Amazon. Dù chỉ mới tham gia nền tảng này, Coolmate đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó có thời điểm đứng Top 1 ngành hàng ngay tháng thứ bảy triển khai.

Ông Nhu chia sẻ rằng: "Bên cạnh thế hệ những người đã làm và đã thành công, Việt Nam cần thêm một thế hệ mới, kiểu như Coolmate, tiếp tục đi ra quốc tế."

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Coolmate cho rằng, việc chọn Amazon xuất phát từ khát vọng khẳng định giá trị may mặc Việt Nam trên bản đồ thương hiệu toàn cầu. Ông nói: "Ngành may của Việt Nam đứng thứ hai thế giới, nuôi sống hơn 5 triệu lao động, xuất khẩu 45 tỷ USD mỗi năm. Nhưng thế giới nhớ đến UNIQLO, Zara, Adidas… nhiều hơn việc nhớ Việt Nam là nơi làm ra phần lớn sản phẩm đó. Coolmate sinh ra để thay đổi điều đó."

Đối với Coolmate, việc bán thành công ở nội địa chưa đủ; chỉ khi thương hiệu chinh phục thị trường quốc tế, giá trị quốc gia mới được gia tăng. Theo ông, Amazon là "cửa ngõ nhanh nhất để vào Mỹ", bởi nền tảng này cho phép doanh nghiệp kiểm chứng mức độ chấp nhận của thị trường trong thời gian ngắn.

"Amazon giúp mình biết ngay thị trường có thích sản phẩm của mình hay không. Với startup, thời gian chính là thứ đắt nhất," ông Nhu chia sẻ.

Sau 10 tháng triển khai, Coolmate nhận ra sản phẩm may mặc Việt Nam có chất lượng tốt hơn so với nhiều đối thủ trên Amazon. Sự khác biệt đến từ chất liệu, độ hoàn thiện và khâu đóng gói. Song song đó, Coolmate đã chủ động xin chứng nhận sản xuất bền vững, giúp sản phẩm có thêm lợi thế khi tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Từ trải nghiệm thực tế, ông rút ra ba bài học cốt lõi. Thứ nhất, không nên cạnh tranh bằng giá: "Đừng chọn cạnh tranh bằng giá. Cuộc chơi đó không ai "win" cả."

Thứ hai, Amazon là cuộc đua cần sức bền, vì thế doanh nghiệp phải chuẩn bị tốt về tài chính, chuỗi cung ứng, sản phẩm và vận hành. Và cuối cùng, mỗi người bán phải xác định rõ lý do vì sao chọn Amazon: không bán chỉ vì thấy người khác bán, mà phải biết mình đang đi đâu và bán cho ai.

Ông Nhu chia sẻ tầm nhìn đến năm 2030, Coolmate hướng tới trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, doanh thu hơn 500 triệu USD, phân phối đa kênh tại nhiều quốc gia, dựa trên năng lực chuỗi cung ứng nội địa, khả năng bán hàng quốc tế và ứng dụng công nghệ.

Mặt khác, ông Phạm Chí Nhu - CEO, nhà sáng lập Coolmate cũng chia sẻ thêm rằng: "Coolmate mới chỉ bắt đầu hành trình với Amazon, nhưng tôi tin rằng những định hướng mới của Amazon cho Việt Nam sẽ mở ra cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp Việt bước ra thế giới."

Song song với chiến lược đẩy mạnh kênh bán quốc tế, Coolmate cũng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Ngày 3/11, doanh nghiệp vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, với sự tham gia của Cool Japan Fund, Youngone CVC và các nhà đầu tư hiện hữu. Thương vụ quy tụ nhà đầu tư từ Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy tiềm năng của những thương hiệu tiêu dùng Việt trong việc xây dựng chuẩn mực sản phẩm mới phục vụ thị trường toàn cầu.

Nguồn vốn này mở ra ba hướng phát triển trọng tâm. Một là mở rộng sang khách hàng nữ, sau khi ra mắt dòng đồ thể thao nữ vào tháng 3/2025. Hai là mở rộng kênh bán trực tiếp, dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên vào cuối tháng 12/2025 nhằm nâng cao trải nghiệm tiếp xúc sản phẩm. Và cuối cùng là mở rộng ra thị trường quốc tế, trong đó Amazon được xác định là kênh chiến lược để kiểm chứng sản phẩm và phát triển thương hiệu toàn cầu.