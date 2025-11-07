CEO Nvidia cảnh báo về tương lai cuộc đua AI Mỹ - Trung

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Tech Wire Asia

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang, cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ vào chi phí năng lượng thấp hơn và các quy định thoải mái hơn.

Bình luận thẳng thắn trên được ông Huang đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của AI do tờ Financial Times (FT) tổ chức, sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump duy trì lệnh cấm Nvidia bán các con chip tiên tiến nhất của họ cho Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước.

Vị CEO của Nvidia cho rằng phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Anh, đang bị kìm hãm bởi "sự hoài nghi". Ông chỉ ra các quy định mới về AI của các tiểu bang Mỹ có thể tạo ra một hệ thống pháp lý phức tạp. Ngược lại, ông đối chiếu cách tiếp cận đó với các khoản trợ cấp năng lượng của Trung Quốc, giúp các công ty công nghệ địa phương có thể vận hành các con chip AI nội địa (như của Huawei và Cambricon) với chi phí phải chăng hơn, dù chúng có thể kém hiệu quả về sử dụng năng lượng.

Trước đó, FT đã đưa tin rằng Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường trợ cấp năng lượng cho một số trung tâm dữ liệu lớn do các "gã khổng lồ" công nghệ trong nước như ByteDance, Alibaba và Tencent điều hành. Động thái trên được đưa ra sau khi các tập đoàn công nghệ Trung Quốc phàn nàn về chi phí gia tăng khi sử dụng các chip nội địa, vốn kém về hiệu quả sử dụng năng lượng hơn so với các sản phẩm của Nvidia.

Trước đây, ông Huang đã nhiều lần cảnh báo rằng các mô hình AI của Mỹ không vượt xa các đối thủ Trung Quốc, kêu gọi Chính phủ Mỹ mở cửa thị trường để đảm bảo vị thế thống trị của ngành công nghệ nước này.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10, ông Trump vẫn bày tỏ không muốn các công ty Trung Quốc sử dụng các con chip Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia.

Mối lo ngại của Mỹ về sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực AI đã gia tăng từ đầu năm kể từ khi DeepSeek, một công ty phát triển AI nhỏ đến từ Trung Quốc gây chấn động thế giới công nghệ với mô hình ngôn ngữ lớn của mình. Sự ra mắt của mô hình DeepSeek hồi tháng 1/2025 đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi ở Thung lũng Silicon về việc liệu các công ty AI của Mỹ, bao gồm OpenAI và Anthropic, có thể bảo vệ được lợi thế kỹ thuật của mình hay không.



