CEO NVIDIA: Đi sau Mỹ chỉ “vài nano giây”, Trung Quốc sắp thắng trong cuộc đua AI

Trong một tuyên bố gây chấn động giới công nghệ, Jensen Huang, người đứng đầu NVIDIA - công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới, đã cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh về Tương lai của AI do Financial Times tổ chức, ông Huang không ngần ngại khẳng định một thực tế khó chấp nhận với Washington: Trung Quốc đang ở rất gần trong cuộc đua công nghệ then chốt này.

CEO Jensen Huang của NVIDIA

Theo ông Huang, Trung Quốc chỉ chậm Mỹ "vài nano giây" trong lĩnh vực AI, một cách nói ẩn dụ để chỉ khoảng cách gần như không đáng kể giữa hai cường quốc công nghệ. Tuy nhiên, vị CEO này cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Mỹ phải chiến thắng bằng cách vượt lên phía trước và thu hút các lập trình viên trên toàn thế giới về phía mình. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của một người đứng đầu công ty đang dẫn dắt cuộc cách mạng chip AI toàn cầu.

Thực tế, vấn đề truy cập chip AI tiên tiến của Trung Quốc, đặc biệt là những sản phẩm do NVIDIA sản xuất, đang trở thành điểm nóng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai quốc gia.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tranh giành vị thế thống trị trong lĩnh vực máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh này, ông Huang đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ giành chiến thắng và thế giới được xây dựng trên nền tảng công nghệ Mỹ, nhưng ông cũng chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại.

Phát biểu tại hội nghị dành cho các nhà phát triển của NVIDIA được tổ chức tại Washington hồi tháng trước, ông Huang đã làm rõ quan điểm của mình. Ông cho rằng Mỹ cần có mặt tại Trung Quốc để thu hút các lập trình viên nước này, bởi một chính sách khiến Mỹ đánh mất một nửa số lập trình viên AI trên thế giới sẽ không có lợi về lâu dài và thậm chí còn gây tổn hại nhiều hơn. Đây là một lập luận táo bạo, đi ngược lại với xu hướng cứng rắn hiện nay của chính quyền Mỹ.

Trong khi chip Blackwell của NVIDIA bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, nước này đã tìm ra các giải pháp khác để thay thế

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào Chủ nhật rằng chip Blackwell tiên tiến nhất của NVIDIA nên được dành riêng cho khách hàng Mỹ. Ông Trump cho biết Washington sẽ cho phép Trung Quốc giao dịch với NVIDIA, nhưng không phải với những loại chip bán dẫn tiên tiến nhất. Đây là động thái nhằm duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ nhưng cũng có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn như ông Huang đã cảnh báo.

Đáp lại chính sách này, NVIDIA đã không nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu để bán chip tại Trung Quốc. CEO Jensen Huang giải thích rằng đây là do lập trường của Bắc Kinh đối với công ty.

Sự bế tắc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NVIDIA mà còn phản ánh sự căng thẳng ngày càng leo thang trong quan hệ công nghệ giữa hai siêu cường. Trong khi Mỹ muốn bảo vệ lợi thế công nghệ của mình, Trung Quốc cũng đang đóng cửa thị trường khổng lồ với các công ty Mỹ, khiến cả hai bên đều phải đối mặt với những thiệt hại nhất định.

Quan điểm của ông Huang đặt ra một câu hỏi khó: Liệu chính sách cứng rắn hiện nay của Mỹ có thực sự giúp nước này giành chiến thắng trong cuộc đua AI, hay lại vô tình tạo điều kiện cho Trung Quốc phát triển độc lập và cuối cùng vượt qua? Với tư cách là người đứng đầu công ty cung cấp "vũ khí" quan trọng nhất cho cuộc cách mạng AI, lời cảnh báo của ông Huang không thể bị xem nhẹ. Cuộc đua này không chỉ là về công nghệ mà còn là về chiến lược, và có lẽ, cả về việc biết cách hợp tác trong khi vẫn cạnh tranh.