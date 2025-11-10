Chân dung nữ tướng vừa ngồi "ghế nóng" Traphaco: Có hai bằng Thạc sĩ, gắn bó với doanh nghiệp 30 năm

Quyết định do Hội đồng quản trị Traphaco ban hành ngày 5/11/2025 và có hiệu lực từ 10/11/2025.

Bà Đào Thúy Hà, sinh năm 1975, có chuyên môn Thạc sĩ Dược học và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Gia nhập Traphaco từ năm 1996, bà có gần 30 năm gắn bó với doanh nghiệp, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các lĩnh vực kế hoạch thị trường, nghiên cứu – phát triển (R&D) và phát triển sản phẩm mới.

Trước khi được bổ nhiệm, bà giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh & Marketing, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị và đại diện phần vốn 11,55% của SCIC tại Traphaco. Cá nhân bà Hà nắm giữ 0,18% vốn điều lệ của công ty.

Trong vai trò quản lý, bà Hà được đánh giá là nhân sự chủ chốt trong quá trình triển khai chiến lược phát triển song song hai mảng Đông dược cao cấp và Tân dược chất lượng cao, gắn với đầu tư R&D, chuyển giao công nghệ quốc tế và chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian qua, Traphaco tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025. Quý III, công ty đạt 676 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ; lãi gộp gần 400 tỷ đồng, tăng 34%.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng 36% lên 226 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 80 tỷ đồng, Traphaco vẫn báo lãi sau thuế 78 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ đẩy mạnh tiêu thụ nhóm sản phẩm chủ lực, mở rộng độ phủ kênh nhà thuốc, tối ưu cơ cấu sản phẩm và tập trung vào các dòng hàng có biên lợi nhuận cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Traphaco đạt 1.935 tỷ đồng doanh thu và 201 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 12% và 14% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm.