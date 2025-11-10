Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung nữ tướng vừa ngồi "ghế nóng" Traphaco: Có hai bằng Thạc sĩ, gắn bó với doanh nghiệp 30 năm

10-11-2025 - 18:12 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Đào Thúy Hà giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Trần Túc Mã theo nguyện vọng cá nhân.

Quyết định do Hội đồng quản trị Traphaco ban hành ngày 5/11/2025 và có hiệu lực từ 10/11/2025.

Bà Đào Thúy Hà, sinh năm 1975, có chuyên môn Thạc sĩ Dược học và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Gia nhập Traphaco từ năm 1996, bà có gần 30 năm gắn bó với doanh nghiệp, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các lĩnh vực kế hoạch thị trường, nghiên cứu – phát triển (R&D) và phát triển sản phẩm mới.

Chân dung nữ tướng vừa ngồi

Trước khi được bổ nhiệm, bà giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh & Marketing, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trịđại diện phần vốn 11,55% của SCIC tại Traphaco. Cá nhân bà Hà nắm giữ 0,18% vốn điều lệ của công ty.

Trong vai trò quản lý, bà Hà được đánh giá là nhân sự chủ chốt trong quá trình triển khai chiến lược phát triển song song hai mảng Đông dược cao cấp và Tân dược chất lượng cao, gắn với đầu tư R&D, chuyển giao công nghệ quốc tếchuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Chân dung nữ tướng vừa ngồi

Thời gian qua, Traphaco tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025. Quý III, công ty đạt 676 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ; lãi gộp gần 400 tỷ đồng, tăng 34%.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng 36% lên 226 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 80 tỷ đồng, Traphaco vẫn báo lãi sau thuế 78 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ đẩy mạnh tiêu thụ nhóm sản phẩm chủ lực, mở rộng độ phủ kênh nhà thuốc, tối ưu cơ cấu sản phẩm và tập trung vào các dòng hàng có biên lợi nhuận cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Traphaco đạt 1.935 tỷ đồng doanh thu201 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 12%14% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu75% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu PET tăng kịch trần sau thông tin PVN thoái vốn

Cổ phiếu PET tăng kịch trần sau thông tin PVN thoái vốn Nổi bật

Một công ty nhựa muốn "huỷ" 25% vốn điều lệ, giá cổ phiếu tăng 50% trong vòng 4 tháng

Một công ty nhựa muốn "huỷ" 25% vốn điều lệ, giá cổ phiếu tăng 50% trong vòng 4 tháng Nổi bật

Tòa án đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo

Tòa án đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo

16:44 , 10/11/2025
Công ty bia chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Công ty bia chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

13:56 , 10/11/2025
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đạt

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đạt

13:50 , 10/11/2025
CEO Vòng Lý Sáng đột ngột qua đời sau tai nạn ở biển Kê Gà: Sáng lập công ty công nghệ từ cảm hứng chống buôn bán động vật hoang dã

CEO Vòng Lý Sáng đột ngột qua đời sau tai nạn ở biển Kê Gà: Sáng lập công ty công nghệ từ cảm hứng chống buôn bán động vật hoang dã

13:41 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên