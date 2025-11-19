Chán nghỉ hưu, tỷ phú Jeff Bezos quay trở lại làm CEO startup AI

Sau hơn 4 năm rời xa vai trò điều hành tại Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã quyết định quay trở lại chiến trường. Nhưng lần này không phải với Amazon, mà với một startup AI hoàn toàn mới mang tên Project Prometheus. Theo New York Times, ông Bezos sẽ đảm nhận vai trò đồng CEO của công ty này, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng bảy năm 2021 ông trở lại một vị trí điều hành chính thức.

Quyết định này không phải là điều nhỏ đối với một tỷ phú đã có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu xa hoa. Mặc dù ông Bezos vẫn tham gia vào Blue Origin, công ty vũ trụ cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk, chức danh chính thức của ông tại đó chỉ là người sáng lập.

Tỷ phú Jeff Bezos quyết định từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu để quay trở lại thương trường

Kể từ khi rời Amazon, ông đã thu hút nhiều sự chú ý cho cuộc sống cá nhân, bao gồm đám cưới xa hoa ở Venice năm nay. Nhưng giờ đây, với Project Prometheus, ông thể hiện rõ ràng rằng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

Điều làm cho sự quay trở lại này đặc biệt ấn tượng không chỉ là vai trò mà còn là quy mô của dự án. Project Prometheus đang bước ra với nguồn vốn khổng lồ 6,2 tỷ USD, một phần đáng kể đến từ chính túi của ông Bezos. Con số này biến nó thành một trong những startup giai đoạn đầu được tài trợ tốt nhất trên thế giới.

Đây là một công ty mới thành lập, chưa có sản phẩm nào ra thị trường, nhưng đã có trong tay một lượng vốn mà nhiều công ty công nghệ lớn phải mất hàng chục năm mới huy động được. Khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ thể hiện tham vọng của ông Bezos mà còn phản ánh niềm tin của ông vào tiềm năng của lĩnh vực AI cho nền kinh tế vật lý.

Ông Bezos không làm việc một mình trong cuộc phiêu lưu này. Ông sẽ chia sẻ vị trí đồng CEO với Vik Bajaj, một nhà vật lý và hóa học có bề dày kinh nghiệm trong những dự án đầy tham vọng nhất của Silicon Valley. Ông Bajaj từng làm việc chặt chẽ với đồng sáng lập Google Sergey Brin tại Google X, nơi thường được gọi là "Nhà máy Moonshot". Chính tại đây, Google X đã tạo ra Wing, dịch vụ giao hàng bằng drone, và chiếc xe tự lái sau này trở thành Waymo.

Vik Bajaj, đồng CEO với ông Bezos tại startup AI mới

Hành trình của ông Bajaj tiếp tục ấn tượng khi năm 2015, ông đồng sáng lập Verily, phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sự sống thuộc Alphabet. Ba năm sau, ông đồng sáng lập và trở thành CEO của Foresite Labs, nơi ươm mầm các startup AI mới. Gần đây, ông đã rời vị trí đó để tập trung hoàn toàn vào Project Prometheus.

Sự kết hợp giữa Bezos với kinh nghiệm xây dựng đế chế thương mại điện tử và Bajaj với nền tảng khoa học sâu rộng cùng kinh nghiệm tại những dự án đột phá nhất của Google tạo nên một bộ đôi lãnh đạo đầy hứa hẹn.

Vậy Project Prometheus định hướng làm gì? Khác với hầu hết các công ty AI hiện nay đang tập trung vào chatbot hay xử lý ngôn ngữ, công ty mới của ông Bezos nhắm đến một lĩnh vực khác biệt.

Theo trang LinkedIn, Project Prometheus tập trung vào "AI cho nền kinh tế vật lý". Công ty sẽ xây dựng các sản phẩm AI cho kỹ thuật và sản xuất trong nhiều lĩnh vực, từ máy tính đến hàng không vũ trụ và ô tô. Định hướng này phù hợp hoàn hảo với sở thích lâu dài của ông Bezos về việc đưa con người lên vũ trụ thông qua Blue Origin.

Thay vì tạo ra những mô hình AI chỉ biết nói chuyện hay viết văn, Project Prometheus muốn xây dựng những hệ thống AI có thể hiểu và tương tác với thế giới vật lý thực tế. Đây là sự khác biệt lớn so với phần lớn các công ty AI hiện nay.

Trong khi ChatGPT hay các chatbot khác học từ văn bản, Project Prometheus hướng tới việc tạo ra AI có thể thiết kế động cơ tên lửa tốt hơn, tối ưu hóa quy trình sản xuất ô tô, hay giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong thế giới thực. Đây là một tham vọng lớn, đòi hỏi không chỉ công nghệ AI tiên tiến mà còn cần hiểu biết sâu sắc về vật lý, kỹ thuật và sản xuất.