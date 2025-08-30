Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nàng hậu này tung 1001 hint, ngày vui chắc cận kề lắm rồi.

Trong showbiz Việt, chuyện yêu đương của các nàng hậu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Và mới đây, cư dân mạng đang rần rần trước động thái lạ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, người đẹp vừa chính thức thông báo rời Sen Vàng cách đây không lâu. Việc Đỗ Thị Hà rời công ty được cho là động thái hạn chế hoạt động showbiz để chuẩn bị làm dâu hào môn. 

Xuất hiện trong đoạn clip mới nhất, Đỗ Thị Hà diện áo dài đỏ nền nã, thần sắc rạng ngời. Thế nhưng điều khiến netizen chú ý không nằm ở visual đỉnh cao, mà là chiếc nhẫn kim cương "to sụ" trên ngón áp út được nàng hậu khoe cận cảnh. Thông thường, ngón áp út dùng để đeo nhẫn cầu hôn, như một cách thông báo là "hoa đã có chủ". Không ít khán giả ngay lập tức đặt nghi vấn phải chăng Đỗ Hà đang ngầm xác nhận sắp theo chồng bỏ cuộc chơi?. 

Thời gian qua,  Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã nhiều lần lộ hint nghi sắp cưới. Thậm chí, có nguồn tịn cô và bạn trai thiếu gia đã ra mắt gia đình để bàn tính về hôn sự, Thế nhưng, nàng hậu gen Z vẫn giữ im lặng trước loạt bàn tán. Netizen đang "hóng từng phút", nếu tin vui thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là một trong những đám cưới đáng mong chờ nhất Vbiz thời gian tới.

Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia?- Ảnh 1.

Không còn úp mở, Đỗ Thị Hà khoe cận chiếc nhẫn kim cương to ở ngón áp út

Trước đó, người đẹp gốc Thanh Hoá nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia sinh năm 1994, xuất thân từ gia đình giàu có tại Quảng Bình. Cả hai bị bắt gặp cùng đi du lịch, check-in trùng hợp ở nhiều địa điểm nước ngoài, thậm chí còn lộ chi tiết xưng hô thân mật trong một clip ngắn do chính Đỗ Hà đăng tải.

Theo nguồn tin của chúng tôi, người yêu của Hoa hậu Việt Nam là thiếu gia, anh sinh năm 1994, vì có ngoại hình bảnh bao và phong cách ăn mặc trẻ trung nên vẻ ngoài anh không quá lệch so với Đỗ Thị Hà dù cả hai chênh nhau 7 tuổi. Tập đoàn nhà thiếu gia này làm trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm các công trình đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt, kinh doanh bất động sản... Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng.

Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia?- Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà và bạn trai thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài

Từ cô gái sinh ra trong gia đình nông dân ở Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà đã lật sang trang mới của cuộc đời khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đăng quang, nàng hậu không chỉ chăm chỉ hoạt động trong nước mà còn ghi dấu trên đấu trường quốc tế khi lọt Top 13 Miss World 2021. Trong suốt nhiệm kỳ, cô là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn với vị trí vedette, first face và liên tục xuất hiện ở các sự kiện giải trí, quảng cáo. Song song với công việc, Đỗ Hà vẫn không lơ là chuyện học tập, xuất sắc tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

5 năm sau ngày đăng quang, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với sàn catwalk hay ánh đèn sân khấu, nàng hậu bắt đầu chuyển hướng sang con đường kinh doanh, xây dựng hình ảnh "nữ tổng tài" sang chảnh. Ở tuổi 23, cô trở thành CEO của một viện thẩm mỹ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc chỉn chu, khí chất. Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng gây chú ý với phong cách thời trang ngày càng mặn mà, bộ sưu tập túi hiệu trị giá hàng chục đến cả trăm triệu đồng và những chuyến du lịch trong, ngoài nước xa hoa.

Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia?- Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà có cuộc sống sang chảnh, giàu có như "phú bà"

Khi được hỏi về thông tin hẹn hò thiếu gia và sắp cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng nói: "Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì. Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân của mình hay thông tin về những người xung quanh tôi vì tôi muốn giữ được sự bình yên cho mọi người. Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, 'soi xét' là điều phải chấp nhận. Tôi không muốn những người bên cạnh mình cũng phải chịu điều đó.

Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy vào duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi còn nếu duyên chưa tới, có thể tới 30 tuổi tôi mới kết hôn. Thực sự tôi không thể khẳng định hay phủ định thông tin này vì tôi không biết tương lai như thế nào. Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, vì cô gái nào cũng mong muốn có người kề cận bên mình suốt cuộc đời". 

Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia?- Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phủ nhận chuyện yêu đương, chỉ tiết lộ chưa đến thời điểm công bố

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò?

 

Theo Hạ Anh

