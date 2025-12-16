Chấp thuận đầu tư dân dụng ở sân bay Phan Thiết

Ngày 15/12, UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh khu vực.

Sân bay được quy hoạch khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030; phục vụ các đường bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu.

Dự án sử dụng gần 75ha đất, tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.800 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư . Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kèm theo điều khoản ràng buộc chặt chẽ: Sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, nếu nhà đầu tư không hoàn thành dự án và không thuộc trường hợp được gia hạn, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, quy hoạch và cam kết. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư là bước quan trọng để đưa dự án ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công khai theo Luật Đầu tư.

Cuối tháng 11 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh và xin ý kiến Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án. Giữa tháng 7, một doanh nghiệp cũng đã có văn bản bày tỏ quan tâm, đề xuất đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.