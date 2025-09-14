Cháy giàn giáo tại concert Em Xinh Say Hi, nhìn phát sợ!

tTối 13/9, concert Em Xinh Say Hi đã diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Ngay phần đầu chương trình, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Giàn giáo phía sau sân khấu chính bất ngờ bốc cháy, gây hoang mang cho nhiều khán giả có mặt.

Khoảnh khắc dàn giáo bùng lửa khi concert đang diễn ra (Nguồn: @whosnghuyen)

Khoảng 19h30, ngay sau tiết mục hợp ca mở màn của 30 Em Xinh, khi MC Trấn Thành bắt đầu giao lưu, một số khán giả ở khu vực gần sân khấu đã phát hiện đám cháy nhỏ ở phần giàn giáo hai bên. Sự cố được cho là bắt nguồn từ pháo hoa bắn lên trước đó. Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí cháy ở giàn giáo bên trái lớn hơn so với bên phải.

Ngay lập tức, đội ngũ nhân viên an ninh của ban tổ chức đã có mặt và trèo lên giàn giáo để dập lửa. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn chỉ trong khoảng 1-2 phút.

Trong lúc sự việc diễn ra, MC Trấn Thành và các Em Xinh trên sân khấu không nhận ra sự cố. Họ vẫn tiếp tục phần giao lưu như bình thường, trong khi khu vực khán giả phía dưới có chút xôn xao, bàn tán. Chỉ một bộ phận nhỏ khán giả ngồi chéo sân khấu phát giác sự cố. Vì được giải quyết kịp thời, sự cố này thực tế không ảnh hưởng trải nghiệm của mọi người.

Sự cố được cho là bắt nguồn từ pháo hoa bắn lên trước đó

Pháo hoa mở màn concert

Sự cố tại concert Em Xinh Say Hi không phải là trường hợp hiếm gặp. Trước đó, vào tháng 10/2024, một sự cố tương tự cũng xảy ra tại concert của nhóm nhạc SEVENTEEN ở Hàn Quốc. Đây là rủi ro dễ xảy ra khi các concert đều bắn pháo hoa lớn và liên tục. Nhờ sự phản ứng nhanh chóng của đội ngũ nhân viên, cả hai sự cố đều được xử lý chuyên nghiệp, không để lại thiệt hại đáng tiếc.



