Chỉ 2 tháng nữa, cây cầu bị sập do ảnh hưởng của bão Yagi dự kiến sẽ về đích

Chiều 5/8, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có chuyến thị sát, kiểm tra thực địa tiến độ thi công cầu Phong Châu mới và động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường.

Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới là công trình giao thông trọng điểm, được triển khai khẩn cấp sau khi cầu cũ bị sập do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi vào tháng 9/2024.

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đang dần hình thành trên sông Hồng, với tổng khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 75-76%. Cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài 652,88 mét, rộng 20,5 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. Tổng mức đầu tư dự án hơn 635 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công với hơn 200 kỹ sư, công nhân tổ chức làm việc 3 ca 4 kíp, thi công liên tục kể cả ngày đêm.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và biểu dương nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư và nhà thầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng tốc thi công, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Ông nhấn mạnh đây là công trình giao thông huyết mạch, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần hoàn thành hợp long đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025) và đưa vào khai thác trong đầu tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công cầu Phong Châu mới (Ảnh: CTTĐT tỉnh Phú Thọ)

Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng cùng các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư; tính toán cụ thể giá nguyên vật liệu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở từng thời điểm.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao rà soát các mỏ trên địa bàn, cung cấp đá hộc để thi công kè và lập bổ sung dự toán cho công trình.

Đại diện các đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng kế hoạch đề ra, sớm bàn giao công trình cho tỉnh Phú Thọ đưa vào khai thác, sử dụng.

Sau khi hoàn thành, cầu Phong Châu mới sẽ thay thế hoàn toàn cây cầu cũ bị hư hỏng, khôi phục hoàn toàn năng lực thông suốt của tuyến Quốc lộ 32C, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh Phú Thọ, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của tỉnh.