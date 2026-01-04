Chi 3.600 tỷ để nắm quyền kiểm soát một công ty chứng khoán, TPBank đang suy tính gì?

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa có thông báo về việc CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã: ORS) trở thành công ty con từ ngày 31/12/2025. Theo đó, TPBank đã hoàn tất mua hơn 287,9 triệu cổ phiếu của TPS với giá 12.500 đồng/cp, qua đó nâng sở hữu tại TPS lên 51%. Ước tính theo mức giá trên, TPBank đã chi gần 3.600 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

TPBank bắt đầu góp vốn vào TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại TPS. Trước đó, TPBank sở hữu hơn 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.

Tại tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Ban lãnh đạo TPBank cho biết đây là một quyết định chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ tài chính trọn gói đến khách hàng. Cụ thể, chiến lược phát triển của TPBank không chỉ tập trung vào lĩnh vực ngân hàng truyền thống mà còn hướng đến mở rộng sang các lĩnh vực liên quan được phép thực hiện theo quy định pháp luật, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính đồng bộ và công hưởng. Trong đó, lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư sẽ giúp TPBank hoàn thiện mô hình hoạt động một cách toàn diện, không ngừng nâng cao trải nghiệm và đáp ứng các nhu cầu tài chính ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, việc tham gia các lĩnh vực này sẽ giúp Ngân hàng khai thác hiệu quả mạng lưới khách hàng, cũng như thu hút khách hàng mới, gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ, bán chéo sản phẩm, từ đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho TPBank.

Trong thời gian tới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển đột phá và tích cực. Đặc biệt, việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi là chủ trương lớn và mục tiêu chiến lược của Chính phủ, sẽ giúp thu hút lượng lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tăng quy mô, thanh khoản và sự chuyên nghiệp của thị trường.

HĐQT TPBank cũng cho biết, việc góp vốn, mua cổ phần và sở hữu công ty con là công ty chứng khoán đã, đang được thực hiện bởi rất nhiều ngân hàng tại Việt Nam; từ các ngân hàng thuộc Big 4 (như Vietcombank với VCBS, Vietinbank với CTS, BIDV với BSC, Agribank với Agriseco) đến các ngân hàng có phần lớn (như Techcombank với TCBS, MBBank với MBS, ACB với ACBS, VPBank với VPBankS…).

Gần đây, một số ngân hàng thương mại đã trình ĐHĐCĐ và được thông qua về chủ trương góp vốn, mua cổ phần của công ty trong lĩnh vực chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng như Sacombank, MSB, SeABank. Do đó, có thể thấy việc để công ty con là công ty chứng khoán là nhu cầu khách quan và chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên thị trường xuất hiện một số thông tin tiêu cực đã ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của TPS, khiến doanh thu Công ty sụt giảm trong khi chi phí chưa được cắt giảm tương ứng.

Việc TPS trở thành công ty con của TPBank sẽ mang ra nhiều lợi ích và thay đổi đáng kể cả về tài chính, chiến lược linh hoạt hoạt động, quản trị rủi ro đối với TPS. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và giá trị của TPS, góp phần tăng hiệu quả đầu tư và đem lại những lợi ích khác cho Ngân hàng, phù hợp với xu thế của thị trường.