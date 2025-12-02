Chính thức: Hoàn thành công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung hoàn thành nhưng gặp khó

Sau gần 4 năm thi công, hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An (thuộc tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế) đã chính thức hoàn thành phần cầu. Tuy nhiên, công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng này vẫn chưa thể đưa vào khai thác do hạ tầng kết nối chưa đồng bộ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, tính đến ngày 30/11, hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An tại phường Thuận An đã hoàn tất thi công. Đây là cây cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung, được khởi công từ năm 2022 với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Mặc dù phần cầu chính đã hoàn thành, hiện tại hai đầu cầu vẫn được rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sau khi kiểm tra thực tế đã không chấp thuận cho thông xe. Nguyên nhân được đưa ra là do đường Hoàng Sa hiện trạng quá nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu khai thác của tuyến đường mới.

Đến ngày 30/11, hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An đã thi công hoàn tất. Ảnh: Báo Người lao động

Thực tế, các đoạn đường dẫn kết nối hai đầu cầu (tuyến ven biển 1A phía Bắc và 1B phía Nam) vẫn đang thi công dở dang khiến dự án chưa thể thông tuyến. Cụ thể, tại tuyến 1B, nhà thầu mới chỉ nhận bàn giao mặt bằng đoạn từ mố M2 đến nút giao đường Hoàng Sa. Đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành phần việc còn lại vào ngày 30/12 tới đây nếu không phát sinh thêm vướng mắc.

Khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa đến Quốc lộ 49. Chủ đầu tư dự kiến tiến độ hoàn thành toàn dự án có thể phải lùi đến quý II/2026, với điều kiện toàn bộ mặt bằng sạch được bàn giao trong năm 2025.

Để tháo gỡ điểm nghẽn về tái định cư, UBND TP. Huế đã thống nhất giao Ban Quản lý dự án Khu vực 1 lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại dự án cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An là công trình giao thông cấp đặc biệt mang tính bước ngoặt tại Huế. Khi hoàn thành, công trình này không chỉ trở thành cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển và khai thác tiềm năng của đầm phá, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của khu vực.

Cầu vượt biển Thuận An chính thức khởi công vào ngày 26/3/2022, với tổng mức đầu tư lên đến khoảng 2.400 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Huế.

Cầu vượt cửa biển Thuận An nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Người lao động

Công trình có tổng chiều dài gần 8 km, nối liền cầu Tam Giang và cầu vượt cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao thông Quốc lộ 49A - 49B thuộc phường Thuận An. Trong đó, phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km được đánh giá là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung., với bề rộng 20m và 4 làn xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng.

Đây là công trình giao thông đặc biệt, với nhịp cầu chính Extradose dài 218m, thiết kế phù hợp để tàu thuyền có thể dễ dàng lưu thông, trong khi nhịp 90m dành riêng cho khu neo đậu tàu.

Các trụ cầu vươn cao tới 40m, tạo nên một kiến trúc hùng vĩ, vững chãi, bắc qua cửa biển Thuận An như một biểu tượng mới của sự kết nối và phát triển.

Mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một tuyến đường du lịch ven biển dọc theo bờ biển TP Huế, mà còn góp phần tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển. Tuyến đường này, đi gần bờ biển, sẽ tạo cơ hội thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và cải thiện đời sống của người dân tại các xã ven biển, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho TP Huế.

Dự án này còn là mắt xích quan trọng kết nối trực tiếp với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã được quy hoạch, mở ra cơ hội thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa dọc theo hành lang Bắc - Nam. Hơn nữa, nó sẽ gia tăng kết nối với các cảng biển, khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung, đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế của khu vực.