Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới

Ngày 13/10, Chứng khoán VIX đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỷ đồng, tăng 482% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 3.048 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với con số 325 tỷ đồng của quý 3/2024.

Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của VIX.

Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ hoạt động tự doanh. Khoản lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) đạt 2.751 tỷ đồng, chiếm tới 85% tổng doanh thu.

Hoạt động này được cho là kết quả của việc VIX hiện thực hóa lợi nhuận từ các cổ phiếu trong danh mục như VSC, BSR, HAH và PC1. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VIX ghi nhận 5.116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tạm vươn lên nhóm dẫn đầu ngành.

Song song với việc chốt lời danh mục cũ, VIX dường như đã tìm thấy một cơ hội đầu tư mới. Theo nguồn tin thị trường, VIX đã đăng ký mua 2.000 tỷ đồng cổ phiếu trong đợt IPO của Chứng khoán VPBankS .

Cùng với VIX, một "cá mập" khác là Dragon Capital cũng đăng ký mua 50 triệu USD (tương đương 1.350 tỷ đồng). Tổng cộng, chỉ sau một ngày mở bán, các nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký mua tới gần 6.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% giá trị cổ phiếu chào bán.

Nếu thương vụ thành công, VPBankS sẽ trở thành khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất trong danh mục tự doanh của VIX, vượt qua cả giá trị đầu tư gốc vào GEX (1.587 tỷ đồng).

Sự tham gia của các tổ chức hàng đầu được xem là sự bảo chứng cho sức hấp dẫn của đợt IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong đợt này, VPBankS chào bán 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Ở mức giá này, VPBankS được định giá P/E dự phóng 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần.

Về phía VPBankS, công ty đang cho thấy sự phát triển nhanh chóng với lợi nhuận 9 tháng đạt 3.260 tỷ đồng và dư nợ cho vay margin lập đỉnh 26.664 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ IPO được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng để công ty thực hiện các mục tiêu tham vọng, hướng tới vị trí Top 1 thị phần cho vay margin vào năm 2030.