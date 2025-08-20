Chủ đầu tư dự án Aria Đà Nẵng, Lagi New City nằm trong danh sách nợ thuế cùng hàng loạt đại giá BĐS có tiếng tại TP.Hồ Chí Minh

Theo Thông báo số 1127/TB-TCS1, Thuế cơ sở 1 cho biết 679 doanh nghiệp và cá nhân bị công khai nợ thuế đều vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế.

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công khai trên trang web của Thuế TP.HCM.

Đáng chú ý, đứng đầu nhóm nợ thuế trên 100 tỷ đồng là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với số nợ hơn 467 tỷ đồng. Đây là một doanh nghiệp khá quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản tại TP HCM liên quan đến vụ án chuyển nhượng 4 khu "đất vàng" ở trung tâm TP HCM không qua đấu giá.

Xếp thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nợ thuế hơn 246 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế gần 126 tỷ đồng. Được biết, tập đoàn Danh Khôi là chủ đầu tư có quỹ đất lớn trải dài nhiều tỉnh trên cả nước. Trong danh sách các công ty bất động sản nợ thuế, Danh Khôi là doanh nghiệp duy nhất đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, CTCP Tập đoàn Danh Khôi ghi nhận doanh thu quý II giảm 30% còn hơn 4 tỷ đồng, đáng chú ý doanh nghiệp này dù chỉ có gần 400 triệu tiền mặt nhưng có khoản nợ vay ngắn hạn lên tới 245 tỷ, trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV và các khoản nợ trái phiếu khác.

Tập đoàn Danh Khôi cũng đang là chủ đầu tư nhiều dự án tại Đà Nẵng, Bình Thuận, như Lagi New City, Aria Đà Nẵng,..với vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Kế đến là nhóm công ty nợ trên 35 đến dưới 70 tỷ đồng gồm: Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ thuế 68 tỷ; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Hữu Nhân nợ thuế hơn 52 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Thiên Bích nợ thuế hơn 38,6 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp thu hồi nợ, kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp chây ì. Đồng thời, trách nhiệm thu nợ cũng được giao cụ thể đến từng cán bộ để bảo đảm hiệu quả thực thi.



