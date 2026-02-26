Chủ đầu tư nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD chốt nhà thầu cung cấp 410.000 kệ kê hàng

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR) vừa thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói “mua pallet phục vụ phân xưởng PP” theo đơn đặt hàng đã được phê duyệt. Đơn vị trúng thầu là CTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn, với giá trị gói thầu tạm tính gần 148 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm.

Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ cung ứng tổng cộng 410.000 pallet bằng gỗ hoặc nhựa. Mỗi đợt giao hàng dự kiến từ 2.000–3.000 chiếc, tương đương sản lượng bình quân khoảng 11.000 chiếc/tháng. Đơn giá được xác định ở mức 328.000 đồng/pallet.

Lọc hóa dầu Bình Sơn là chủ đầu tư Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có quy mô 956 ha (bao gồm 140 ha diện tích dự phòng mở rộng), trong đó 485 ha đất liền và 471 ha mặt biển. Nhà máy hiện có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm (tương đương khoảng 148.000 thùng/ngày) và đang có kế hoạch nâng cấp lên 8,5 triệu tấn/năm trong thời gian tới. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1,5 tỷ USD, sau nhiều lần điều chỉnh đã tăng lên hơn 3 tỷ USD.

Đơn vị trúng thầu – CTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn – tiền thân là CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí, được thành lập từ tháng 4/2009. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, bao bì nhựa tổng hợp, giấy, bìa cùng các sản phẩm từ gỗ, tre và vật liệu liên quan.

Pallet là thiết bị kê hàng dạng phẳng, dùng để cố định và nâng đỡ hàng hóa trong quá trình lưu trữ, bốc xếp và vận chuyển bằng xe nâng hoặc các thiết bị chuyên dụng khác. Sản phẩm này thường được làm từ gỗ, nhựa, kim loại, giấy hoặc vật liệu tái chế, giúp tối ưu hóa việc sắp xếp và di chuyển hàng hóa trong kho bãi và nhà máy.