Chủ đầu tư Temple Resort Danang nợ thuế hơn 130 tỷ đồng

Thuế cơ sở 3 Thành phố Đà Nẵng mới đây có Thông báo số 3362/TB-TCS3 công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến hết tháng 7/2025.



Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng với số tiền 137,5 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng thành lập năm 2007, đăng ký ngành nghề chính là Kinh doanh dịch vụ bơi lặn biển, lướt ván, lướt sóng, thuyền buồm, mô tô nước, ca no kéo dù bay.

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng được biết đến là chủ đầu tư Temple Resort Danang, trước đây là Temple Đà Nẵng.

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng được biết đến là chủ đầu tư Temple Resort Danang

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2025, UBND TP Đà Nẵng có quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư Temple Resort Danang do hàng loạt sai phạm.

Việc xử phạt này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng tại Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của cơ sở Temple Resort Danang tại địa chỉ ở số 11 Võ Nguyên Giáp (ven biển Đà Nẵng) vào chiều 18/4/2025.

Qua kiểm tra xác định cơ sở trên đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm như: Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung giấy phép môi trường; Đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng;

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp không ký hợp đồng đối với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo quy định; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

Vi phạm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng ăn uống của khách sạn…

Với loạt sai phạm, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng bị xử phạt với tổng số tiền 224,5 triệu đồng. Đồng thời, công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Mạnh Trung (SN 1961) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Trung là doanh nhân sinh sống tại Hà Nội. Ngoài ra, ông Trung còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp khác.

Trong đó, Công ty TNHH Sao Việt thành lập năm 1992, trụ sở tại phố Trần Quốc Toản, Hà Nội; đăng ký ngành nghề chính buôn bán may móc thiết bị phụ tùng.

Đến tháng 9/2024, công ty này có vốn điều lệ 35 tỷ đồng do ông Nguyễn Mạnh Trung sở hữu 70% và bà Nguyễn Thị Minh Đức (vợ ông Trung) nắm 30% còn lại. Thông tin về thuế cập nhật hồi tháng 6/2025, công ty có 7 lao động.

Một pháp nhân khác là Công ty TNHH Sao Việt Non Nước được thành lập tháng 1/2007, có trụ sở tại Đà Nẵng, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Cập nhật đến tháng 5/2025, Công ty TNHH Sao Việt Non Nước tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 425 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Trung nắm giữ 80%, 20% do bà Nguyễn Thị Minh Đức sở hữu. Sao Việt Non Nướclà chủ đầu tư dự án khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng.