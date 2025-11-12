Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ quán bánh Hà Nội 2000 người phải đặt số thứ tự, chờ 20 ngày: “Em nói hết nước hết cái, 1800 người chê, cứ tự đợi rồi tự chê"

12-11-2025 - 19:25 PM | Lifestyle

Cuộc tranh cãi nảy lửa chỉ xoay quanh một cái bánh ngọt trị giá 85k.

Mới đây, một bài viết về trải nghiệm mua bánh ngọt của một thực khách tại một tiệm bánh ở Hà Nội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là hương vị của món bánh này, mà còn ở việc số người chờ mua lên đến 2000 người và phải gần 1 tháng mới đến lượt nhận hàng.

Bánh siêu hot nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Sự việc bắt đầu từ bài đăng của thực khách hào hứng đặt bánh sau khi đọc được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Do lượng khách đông, người này được tiệm thông báo phải chờ 20 ngày và nhận số thứ tự 1330. Theo người này, sau khi nhận bánh (chủ quán có dặn trước đặc tính bánh mềm, không giòn xốp) thì cô gái lại nhận xét bánh quá “bình thường”, không đến mức “wow” như kỳ vọng. Được biết, bánh của tiệm là loại bánh Napoleon được bán với giá 85 nghìn đồng cho một phần khoảng 170g. Chủ tiệm cũng giải thích với khách rằng bánh được làm thủ công và không cấp đông bất kỳ công đoạn nào nên khi hoàn thành một mẻ bánh mất rất nhiều thời gian, đơn hàng cũng vì thế mà quá tải.

Chủ quán bánh Hà Nội 2000 người phải đặt số thứ tự, chờ 20 ngày: “Em nói hết nước hết cái, 1800 người chê, cứ tự đợi rồi tự chê"- Ảnh 1.

Bài đăng của vị thực khách

Chủ quán bánh Hà Nội 2000 người phải đặt số thứ tự, chờ 20 ngày: “Em nói hết nước hết cái, 1800 người chê, cứ tự đợi rồi tự chê"- Ảnh 2.

Chủ tiệm bánh liên tục giải thích lí do vì sao bánh phải đợi lâu

Bài viết nhanh chóng nảy ra cuộc tranh luận lớn. Một số người cho rằng đây là "thuận mua vừa bán", vì khách đã đồng ý chờ và khẩu vị là tùy người. Các ý kiến khác thì cho rằng sản phẩm bị "thần thánh hóa", khiến khách hàng kỳ vọng cao và dẫn đến thất vọng.

Chủ quán bánh Hà Nội 2000 người phải đặt số thứ tự, chờ 20 ngày: “Em nói hết nước hết cái, 1800 người chê, cứ tự đợi rồi tự chê"- Ảnh 3.

Hình ảnh bánh khi nhận được

Chủ tiệm bánh chính thức phản pháo

Trước làn sóng khen chê món bánh, chủ quán đã có phản hồi công khai. Trong bài đăng của mình, chủ tiệm đã chia sẻ lại bài review nói trên kèm phần bình luận của những khách hàng khác. Người chủ cũng chia sẻ nghề làm bánh là công việc khó chiều lòng tất cả khách hàng, cụ thể:

“Em nói rồi mọi người đừng nên thần thánh hóa cái bánh. Em là người bán em còn thấy cái bánh này hết sức bình thường. Mọi người tự fomo, mọi người vào mọi người đặt em cũng cảm ơn xin lỗi trình bày hết nước hết cái vì sao lại đợi rồi, mọi người tự chấp nhận đợi, xong mọi người ăn cái bánh, mọi người thần thánh rồi mọi người lại đợi lâu xong thành ra nó bị khuếch đại mọi thứ lên. Xong giờ đưa em lên mạng như thế này, mọi người không phải hỏi có ai như mọi người không. Em khẳng định với mọi người 2 NGHÌN KHÁCH ĐẶT 1 NGHÌN 800 KHÁCH ĐỀU CHÊ. Có 200 khách họ vẫn quay lại mua lại của e xếp hàng đến lần thứ 5 rồi mỗi lần mua ít đôi 3 cái nhiều 15 20 cái”.

Chủ quán bánh Hà Nội 2000 người phải đặt số thứ tự, chờ 20 ngày: “Em nói hết nước hết cái, 1800 người chê, cứ tự đợi rồi tự chê"- Ảnh 4.

Chủ tiệm bánh chính thức lên tiếng về vấn đề này

Bên cạnh đó, chủ tiệm cũng bày tỏ sự biết ơn đến với các khách hàng đã tin tưởng ủng hộ mình.

Quán bánh xèo hot nhất Sài Gòn lúc này: Bé gái 11 tuổi đã làm "bếp trưởng", nghỉ học nuôi 2 em nhỏ mồ côi

Theo Hy Chu

Phụ nữ mới

quán bánh

