Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Muốn kéo giảm giá nhà phải giảm đồng loạt chi phí, trong đó có một loại chi phí đặc biệt

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Tại Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhấn mạnh rằng thị trường bất động sản đã bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng trở lại từ quý I/2024. "Xu thế này không đảo ngược, cho nên chúng ta có niềm tin từ thị trường nhà ở xã hội", ông Châu nhấn mạnh.

Theo báo cáo Bộ Xây dựng, hiện có 692 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với hơn 600.000 căn hộ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, vẫn cần bổ sung hơn 300.000 căn nữa, ông Châu cho rằng đây là nền tảng để tạo nên "làn sóng" nguồn cung trong những năm tới, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Một trong những công cụ quan trọng là gói tín dụng 145.000 tỷ đồng của 9 ngân hàng thương mại. Ông Châu nhấn mạnh đây là gói tín dụng thương mại tự nguyện, không phải gói ưu đãi, trong đó Vietcombank góp 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói này chưa giải ngân được do vướng mắc pháp lý của các dự án. Ông bày tỏ niềm tin rằng với các nghị quyết đặc thù, nghị quyết thí điểm và sửa đổi luật sắp ban hành, "tới đây sẽ giải ngân được gói 145.000 tỷ đồng này".

Một nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi Nghị định 100 về nhà ở xã hội. Ông Châu cho biết, Bộ Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh tiêu chí thu nhập: 20 triệu đồng/tháng cho một cá nhân, 40 triệu đồng cho vợ chồng, và 30 triệu đồng cho cá nhân nuôi con dưới 18 tuổi. "Chúng tôi rất tán thành đề xuất này", ông khẳng định.

Về lãi suất vay, ông đề nghị quay lại mức 4,8%/năm, từng được Thủ tướng phê duyệt giai đoạn 2021 – 7/2024. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đang áp mức 6,6%, cao hơn cả lãi suất thương mại mà một số ngân hàng như Vietcombank đang áp dụng (5,9 – 6,1%).

"Chúng tôi đề nghị Thủ tướng cho ký lại mức 4,8%, riêng Hà Nội và TP.HCM có thể quy định khung cao hơn phù hợp với đặc thù", ông nhấn mạnh.

Ông Châu cho rằng muốn kéo giảm giá nhà, trước hết phải giảm chi phí từ tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng, chi phí đầu vào như cát, sỏi, thép, xi măng, điện, xăng dầu, cho đến chi phí tuân thủ pháp luật. "Đặc biệt là chi phí cơ hội do thủ tục hành chính quá kéo dài" – ông nói.

Một yếu tố quan trọng khác là kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ, tức là giảm kỳ vọng lợi nhuận ở mức hợp lý để có sự chia sẻ".

Dù còn nhiều vướng mắc, ông Châu khẳng định niềm tin vào tương lai thị trường bất động sản. "Phải có độ trễ của chính sách đi vào cuộc sống và độ trễ của dự án bất động sản. Nhưng chúng tôi tin rằng với các tháo gỡ thể chế, chính sách tín dụng hợp lý, thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn", ông Châu chia sẻ.

Liên quan đến giá bất động sản, tại cuộc họp Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn.

Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá, gây méo mó thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh phải có câu trả lời cho tình trạng “giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi”.

"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Giá nhà chung cư mà cứ 70 triệu, 100 triệu đồng một m2 thì ai có tiền mà mua", Thủ tướng nói tại phiên họp.

Thủ tướng cho biết thị trường bất động sản là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nhiều khó khăn liên quan lĩnh vực đất đai, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư... vẫn tồn tại.