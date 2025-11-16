Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch UBND TP HCM: Thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn

16-11-2025 - 10:08 AM

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được mời người dân phường Bến Thành nêu tâm tư, nguyện vọng.

Chiều 15-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14, phường Bến Thành chủ đề "Ngày hội non sông – dân tộc kết đoàn".

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP HCM mời người dân phát biểu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và ông trực tiếp trả lời.

Chủ tịch UBND TP HCM: Thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân phường Bến Thành.

Gửi gắm đến người đứng đầu chính quyền thành phố, bà con phường Bến Thành nêu những vấn đề dân sinh như: giải pháp chống ngập, thúc đẩy dự án "treo" ở khu tứ giác Bến Thành, thêm việc làm cho thanh niên, an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ khó khăn…

Trong đó, bà Quách Thúy Hồng cho biết phường Bến Thành gần đây có tình trạng ngập nước. Do vậy, bà kiến nghị thành phố có giải pháp chống ngập.

"Tôi cũng đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm đến các dự án, công trình trên địa bàn phường, nhất là khu tứ giác Bến Thành, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án để người dân sớm được thụ hưởng" – bà Hồng nêu nguyện vọng. Ngoài ra, bà cũng mong thành phố có nhiều chính sách việc làm, kết nối doanh nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên.

Chủ tịch UBND TP HCM: Thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn- Ảnh 2.

Người dân bày tỏ vui mừng khi được nhận quà và hỗ trợ an sinh từ chính quyền địa phương.

Trong khi đó, bà Từ Nguyệt Anh bày tỏ niềm vui khi được chính quyền địa phương tặng quà thiết thực cho hộ khó khăn và hỗ trợ bảo hiểm y tế. Trong việc giải quyết thủ tục hành chính, bà được cán bộ giải thích, hướng dẫn tận tình, hỏi thăm tiến độ để hỗ trợ khi cần.

"Chính sự quan tâm, gần gũi ấy đã giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống, tin tưởng vào chính quyền hai cấp" – bà Nguyệt Anh chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP HCM cảm ơn người dân phường Bến Thành đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với tinh thần thẳng thắn, vui tươi, đặt ra nhiều câu hỏi sát thực tế. Điều này chứng tỏ bà con yêu mến, quan tâm đến sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đã chuẩn bị nhiều dự án lớn, dự kiến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thành phố sẽ là "đại công trường".

Người dân sẽ thấy những dự án ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Trung tâm tài chính quốc tế, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát cùng những dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng như đường sắt, tuyến đường vành đai...

Về vấn đề ngập nước, Chủ tịch TP HCM nhìn nhận đây là bài toán khó, là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tại Đại hội Đảng bộ TP HCM vừa qua.

Chủ tịch UBND TP HCM: Thành phố sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đối thoại với người dân phường Bến Thành tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Thành phố cũng đặt vấn đề và phía Hà Lan đồng tình, sẵn lòng giúp thành phố nghiên cứu dự án chống ngập mang tính tổng thể cho thành phố. Ông nhấn mạnh kết quả chống ngập sẽ dần cải thiện và mong người dân thông cảm, đồng hành cùng thành phố.

Đối với dự án ngăn triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng đã khởi công từ năm 2016 vẫn chưa hoàn thành, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thời gian tới sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, sớm vận hành, phát huy hiệu quả chống ngập.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng thông tin đến bà con về các giải pháp giải quyết kẹt xe, tình hình giải quyết việc làm, công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, trong năm 2026, thành phố sẽ thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

