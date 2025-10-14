Chung cư xuống cấp sau hơn 20 năm, Đà Nẵng chi nghìn tỷ để xây mới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng để bố trí nơi tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị, khu chung cư Hòa Minh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đà Nẵng sẽ đập bỏ và chi 1.300 tỷ đồng để xây mới chung cư 22 tầng.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư Hòa Minh.

Theo đó, dự án nằm trên đường Trần Anh Tông (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) có diện tích đất khoảng hơn 7.700 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 81.000 m2. Quy mô chung cư sẽ gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 933 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.317 tỷ đồng.

Theo quyết định, thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất.

Khu chung cư Hòa Minh xuống cấp sau 20 năm đưa vào sử dụng.

Khu chung cư Hòa Minh gồm 8 block cao 3 tầng với 288 căn hộ được Đà Nẵng đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn 2001 - 2002. Đây là nơi được thành phố được dùng để làm nơi tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 20 năm sử dụng, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dùng, vệ sinh môi trường xung quanh bị ô nhiễm.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân phải di dời. Theo đó, người đang thuê nhà công tại đây có thể lựa chọn, hoặc tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn; hoặc mua căn hộ nhà ở xã hội từ các dự án ngoài ngân sách đang triển khai; nhận hỗ trợ tạm cư, gồm bố trí chỗ ở tạm thời hoặc hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà trong thời gian chờ chung cư mới hoàn thành...

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

