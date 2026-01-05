Chụp ảnh áo dài 'đậm chất điện ảnh' ở tu viện Vĩnh Nghiêm

Khi phố thị lên đèn, Tu viện Vĩnh Nghiêm lại khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác. Những ánh đèn vàng hắt ngược lên tháp cao và dãy hành lang đá, tạo nên chiều sâu thị giác vừa linh thiêng, vừa đậm chất điện ảnh. Sức hút huyền ảo ấy khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng quay lại nhiều lần, chỉ để lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc tà áo dài thướt tha trong dịp xuân.