Chụp ảnh áo dài 'đậm chất điện ảnh' ở tu viện Vĩnh Nghiêm
Những ngày đầu năm, nhiều bạn trẻ tại TP HCM tìm về Tu viện Vĩnh Nghiêm để thực hiện những bộ ảnh áo dài kỳ công. Giữa không gian đêm xuân huyền ảo, ánh đèn vàng hắt lên những tháp tầng uy nghi đã biến nơi đây thành đậm chất điện ảnh.
30-12-2025
05-01-2026
05-01-2026
Tọa lạc giữa lòng Quận 12, Tu viện Vĩnh Nghiêm được ví như một khoảng lặng bình yên. Ngôi chùa gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần Việt đặc trưng, nơi sự tinh tế nằm trong chính lối thiết kế giản dị và gần gũi.
Sở hữu vẻ đẹp cổ kính, Tu viện Vĩnh Nghiêm là tọa độ check-in không thể bỏ qua của những tín đồ yêu áo dài. Giữa không gian thuần Việt, mỗi góc máy tại đây đều giúp du khách ghi lại những khung hình đậm nét di sản khi ghé thăm TP.HCM.
Giữa lòng phố thị, những mái đao, mái vẩy cổ kính đan xen cùng sắc xanh của cỏ cây, tạo nên những góc máy vừa tĩnh lặng, vừa sinh động, làm nức lòng giới trẻ đến tham quan.
"Chụp ảnh ở đây, tụi mình tự nhắc nhau đi nhẹ, nói khẽ. Khoác lên bộ áo dài giữa không gian này, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại, từng cử động cũng trở nên chậm rãi và ý thức hơn", Quốc Huy (25 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do) chia sẻ.
"Nhóm mình chuẩn bị áo dài từ sớm, ưu tiên những gam màu hài hòa với không gian tu viện. Việc dùng thêm đèn cầm tay để tạo ánh sáng dịu, tránh dùng flash mạnh làm ảnh hưởng đến không gian chung và giữ nguyên vẻ tĩnh mịch của cảnh chùa," Minh Thư (22 tuổi, sinh viên) chia sẻ.
Những ngày đầu năm, đông đảo bạn trẻ chọn Tu viện Vĩnh Nghiêm làm điểm đến để lưu giữ những bộ ảnh áo dài kỷ niệm. Dưới ánh đèn vàng vừa hắt lên khi hoàng hôn buông xuống, không gian tu viện trở nên lung linh và đậm chất điện ảnh.
Trong áo dài, các bạn trẻ không chỉ lưu giữ những bức hình đẹp mà còn tìm thấy sự kết nối tinh tế với giá trị truyền thống giữa không gian tu viện cổ kính.
Khi phố thị lên đèn, Tu viện Vĩnh Nghiêm lại khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác. Những ánh đèn vàng hắt ngược lên tháp cao và dãy hành lang đá, tạo nên chiều sâu thị giác vừa linh thiêng, vừa đậm chất điện ảnh. Sức hút huyền ảo ấy khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng quay lại nhiều lần, chỉ để lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc tà áo dài thướt tha trong dịp xuân.
Theo Phạm Nguyễn
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
